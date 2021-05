Megosztás Tweet



Egyszerűsítik, felgyorsítják és hatékonyabbá teszik a tartásdíj behajtását, az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtja be a kormány az Országgyűlésnek – nyilatkozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közmédiának kedden.

A miniszter elmondta: a tartásdíj az egyszülős családban nevelkedők jólétét hivatott szolgálni, és ha ezt nem fizeti meg a tartásdíjfizetésre kötelezett, akkor a gyerek érdekeit sérti.

Hozzátette, a törvényjavaslatnak köszönhetően lehetővé válik, hogy az erre jogosult családok időben, hatékonyabban, gyorsabban és nagyobb összegben kapják meg a nekik járó tartásdíjat. „Ezzel a gyermekek érdekét szeretnénk szolgálni” – jegyezte meg.

Novák Katalin elmondta, a törvényjavaslat elfogadása esetén lerövidülnek a határidők,

megszűnik a szociális szempont, vagyis mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat; ennek a megelőlegezett tartásdíjnak a maximuma emelkedik a háromszorosára,

a mindenkori minimálbér 30 százalékára, ami jelenleg több mint 50 ezer forint. Emellett egyszerűsítik a szabályokat, és határozottabban, szigorúbban lépnek fel, ha valaki rosszhiszeműen nem fizet tartásdíjat.

A miniszter hangsúlyozta: szeretnék az egyszülős családoknak is megadni a legtöbb támogatást, ezért jogosultak ezek is otthonteremtési és -felújítási támogatásra, ezért emelték az árvaellátás minimumát, és teszik most egyszerűbbé és gyorsabbá a tartásdíj behajtását.

Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubjának elnöke elmondta:

több mint 90 ezer olyan gyermek van Magyarországon, akire járna havonta tartásdíj, de nem kapják meg annak ellenére, hogy a különélő szülő él, és az is tudható, hogy hol.

Hozzátette: nagyon hiányzik a gyerekeknek ez az összeg, az egyszülős családok több mint a fele szegény, és ebben nagy szerepe van annak, hogy csak egy szülő gondoskodik a mindennapi költségekről.

Megjegyezte: miután megszakad a kapcsolat a két szülő között, sok szülő már nem akar jelen lenni gyermeke életében, holott az ember mindig felelős érzelmileg és anyagilag is a gyermekéért.

Szólt arról is, hogy sokszor látják, a különélő szülő ki tudná fizetni a tartásdíjat, de annyira megromlott a két szülő között a kapcsolat, hogy a gyereket használják eszközként. Ez kegyetlen dolog; attól, hogy a szülőknek így alakult a kapcsolatuk, a gyereknek szüksége van az apjára és az anyjára – emelte ki.

A címlapfotó illusztráció.