A nap videója: így néz ki egy etetés a gyűrűsfarkú makiknál

A gyűrűsfarkú makik nagyon népszerűek, és biztos, hogy sok látogatónknak hiányoznak. Így most a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai videót készítettek a makikról, hogy megmutassák a nagyközönségnek, hogyan telnek a napjaik.

A gyűrűsfarkú makikat olyan helyen mutatják be, ahol a közönség – normális körülmények között – be is mehet az állatok közé – olvasható az állatkert oldalán.

Ezzel a látogatóiknak szinte olyan élményt kínálnak,

mintha a madagaszkári vadonban sétálnának.

Persze amíg a koronavírus-járvány miatt átmenetileg zárva kell tartani az állatkertet, a makikat sem lehet meglátogatni. Ezért is készült a kisfilm, hogy az élményeket addig videón tegyék elérhetővé az állatkert munkatársai.

Kameráikkal etetéskor keresték fel a gyűrűsfarkú makikat, az állatoknál a falatozás után tisztálkodás, majd szunyókálás következett.

Az idei jubileumi emlékév kapcsán (155 éves lesz a fővárosi állatkert) talán azt is érdemes megemlíteni, hogy már az 1866-os megnyitás óta foglalkoznak különféle makikkal, gyűrűsfarkú makijuk pedig már 1912-ben is volt, sőt, amikor a második világháború után először sikerült egy makihoz jutniuk (1963-ban), az az állat is ehhez a fajhoz tartozott – olvasható az állatkert honlapján.

Az elmúlt évtizedekben rendszeresen szaporodtak is az állatok, ami természetvédelmi szempontból is fontos, hiszen a gyűrűsfarkú maki veszélyeztetett faj.

Madagaszkár élővilágának bemutatása egyébként is fontos, hiszen a Magyarországnál több mint hatszor nagyobb sziget Földünk „biodiverzitási forrópontjainak” egyike, egészen különleges élővilággal.

A címlapfotó: Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldala