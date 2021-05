Kilenc híres édesanya, akikre büszkék lehetünk

Megosztás Tweet



Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. A hirado.hu szeretettel köszönti az édesanyákat az alábbi híres anyákat és gyermekeiket bemutató összeállítással.

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték.

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és

a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották.

A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére.

Sarolt fejedelemasszony

Az Árpád-ház IX–X. századi tagjainak életrajzáról alig tudható valami, s ez a család nőtagjaira még inkább igaz. Az első, akiről néhány mondatnál több elmondható, az Sarolt, Szent István király anyja. A Hartvik püspök által írott legenda szerint István születését csodás álmok előzték meg.

Sarolt álmában például Szent István vértanú jelent meg, s így biztatta a szülés előtt álló asszonyt: „Bizonyos lehetsz benne, hogy fiút fogsz szülni, akinek e nép fiai között elsőként adatik majd meg a korona és a királyság. Add neki az én nevemet”!

Zrínyi Ilona erdélyi fejedelemné

Zrínyi Ilona a magyar történelem talán egyik leghíresebb női alakja. Nemcsak tudása, műveltsége, hanem bátorsága, helytállása, tettei tették őt igazán naggyá és híressé. Gyermekeit gondosan neveltette, mindig magával vitte őket, ő maga figyelt ételükre, italukra.

A gyerekekkel való törődése több forrásrészlet révén is körvonalazható. Érdekes adalékkal szolgál a II. Rákóczi Ferenc által írt Vallomások című mű is, amelyből a gondos anya képe tárul elénk. A nagy fejedelem fiatalkorára visszaemlékezve több történetet is mesél édesanyjáról.

Szilágyi Erzsébet kormányzóné

Habár Mátyás király híres édesanyja, Szilágyi Erzsébet életéről is keveset tudunk, azt bizonyosan kijelenthetjük, hogy erős és talpraesett asszony volt. Férje távollétében az ország legnagyobb méretű uradalmát igazgatta, de Hunyadi halálát követően politikai érzékéről is számot adhatott.

Bár idősebb fiát nem tudta megóvni a hóhér pallosától, nagy érdeme volt abban, hogy fiatalabbik gyermekéből király vált. Időskorában ha kellett, királynékkal kelt birokra, majd felnevelte fia törvénytelen gyermekét.

Mária Terézia császárné

A hatalmas Mária Terézia császárné , az egyetlen nő, aki egyedül Habsburgként uralkodott, segített megerősíteni a katonaságot, a kereskedelmet. az osztrák birodalom oktatási és kulturális ereje.

Tizenhat gyermeke volt. Az egyik lánya feleségül vette a nápolyi és szicíliai királyt, egy másik pedig, Marie Antoinette , a francia királyt.

Marie Antoinette extravaganciája édesanyja 1780-as halála után vitathatatlanul hozzájárult a francia forradalom kiváltásához.

Viktória királynő

Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának királynője 1837. június 20-ától, India császárnője 1876. május 1-jétől haláláig. Még életében nemzeti szimbólummá vált, és úgy tekintettek rá, mint a szigorú erkölcsi elvek megtestesítőjére.

1840-ben házasodott össze unokatestvérével, Albert szász-coburgi és gothai herceggel. Kilenc gyermekük és 34 unokájuk közül 26 a kontinens különböző országainak uralkodói és nemesi családjaiba házasodott be.

Marie Curie Nobel-díjas, lengyel fizikus és kémikus

Marie Curie, a „Modern Fizika Anya” néven ismert, kétszer is Nobel-díjas (különböző területeken) tudós. Lánya, Irene szintén Nobel-díjat kapott, és édesanyjával osztotta meg.

Marie Curie férje, Pierre Curie 1906-ben balesetben meghalt, így Marie két lányuk nevelése mellett, egyedül folytatta tovább közös munkájukat.

A Sorbonne-on megkapta férje megüresedett állását, így lett a világhírű egyetem első női professzora. 1910-ben jelent meg a radioaktivitásról világraszóló, mára klasszikusnak számító tanulmánya, a Traité de Radioactivité.

1911-ben a rádium előállításáért kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. 1922-ben a francia Orvostudományi Akadémia tagjává választották, nő előtte még soha nem érte el ezt a megtiszteltetést.

A házaspár lánya, Irene Joliot-Curie Nobel-díjas atomfizikus. Szintén atomfizikus férjével kölcsönösen felvették egymás családnevét. Az elismerésben 1935-ben részesítették.

Lucy Stone szüfrazsett

Lucy Stone Massachusetts államban az első diplomát szerzett nő, amerikai szüfrazsett. Házasságkötésekor – a korban botrányosan szokatlan módon – nem vette fel férje nevét. Karizmatikus előadó és termékeny író volt.

Lánya, Alice Stone Blackwell szintén prominens szüfrazsett. Édesanyja életrajzírója, emellett naplót és versfordításokat adott ki.

Ingrid Bergman színésznő

Ingrid Bergman háromszoros Oscar-díjas svéd színésznő. 1934-től játszott, egyik leghíresebb filmje a Casablanca. Hitchcock több filmjében is játszott.

Négy gyermeke közül az egyik, Isabella Rossellini szintén színésznő, aki számos egyéb mellett David Lynch Kék bársony és Veszett a világ című filmjeiben játszott.

Teréz anya

Bár sosem szült, mégis rengeteg ember és árva fogadott anyja volt.

Kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz albán származású római katolikus apáca, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a Nobel-békedíj és számos magas kitüntetés tulajdonosa.

Az indiai Kolkata szegénynegyedeiben végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kivívta.

