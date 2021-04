Tulipánsereg várja a szüretelőket júniusig

Közel százezer tulipán fogadja a hétvégén a Kőröshegyi Levendulás látogatóit. Az ottani családi gazdaság szedd magad akciója idén is elindult, igaz, a szabályokat itt is be kell tartani. A virágokkal fotózkodni is lehet, sőt akinek kertészkedni támad kedve, még hagymát is tehet a kosarába – hangzott el az M1 Híradójában.

A völgyben hosszú tömött sorokban, 100 ezer különböző színű és méretű tulipán várja a szüretelőket.

A járványügyi szabályok ugyanakkor itt is érvényesek, mindenkinek tartania kell a másfél méteres távolságot, és a maszkviselés is kötelező. A gazdaságban ez már a második év, hogy ilyen rendkívüli körülmények között szervezik a szüretet. A hidegfront miatt még mindig vannak olyan virágok, amik éppen csak most bimbóznak.

A tulipánok egészen júniusig várják a szüretelőket, a szedd magad akció mellett pedig palántákat is hazavihetnek saját kertjükbe a látogatók.