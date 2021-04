Új látványossággal gazdagodott Hajdúnánás. Két méter átmérőjű makett mutatja be a város 18. századi szerkezetét. A bronzból készült műalkotásból azt is megtudhatják az érdeklődők, hogyan éltek a településen egykor. A városmakettel a hajdú ősök előtt is tisztelegnek Hajdúnánáson.