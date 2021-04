Gyönyörű idővel indul a nap, aztán minden megváltozik

A nap első felében általában napos idő lesz a jellemző, északkeleten, keleten lehet több felhő az égen. Délutántól délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, estére a Tiszántúl kivételével beborul az ég – írta oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A déli órákban a Dél-Dunántúlon, később a Dunántúlon másutt is, estétől már a középső megyékben is egyre többfelé várható eső, zápor, a Kisalföldön zivatar is kialakulhat.

(Fotó: OMSZ)

A nap nagy részében élénk, az Észak-Dunántúlon időnként erős lesz a déli, délnyugati szél. Estétől Nyugat-Magyarországon északnyugatira fordul a szél, és viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Késő estére 4, 16 fokra hűl le a levegő.