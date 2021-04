Érettségi: főszabályként írásbeli vizsgákat tartanak, de lesznek új kivételek

Megosztás Tweet



A járványhelyzet miatt a tavalyihoz hasonló módon érettségizhetnek a középiskolás diákok. Főszabályként írásbeli vizsgákat tartanak, de kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyeknél csak szóbeli vizsga létezik, illetve testnevelésből – megkötésekkel – tartanak gyakorlati vizsgát is.

A végzős diákok már a múlt héten megkapták a tájékoztatót az érettségi menetéről. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert még rendelkezésünkre áll három hét, ami alatt lehetőség van akár kiscsoportos foglalkozások megszerzésére, akár egyéni konzultációk tartására az oktatás mellett – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette, több diák is úgy döntött, hogy a személyes, kiscsoportos konzultációkon nem vesz részt attól tartva, hogy az óvintézkedéseke ellenére is, utazás közben megfertőződhet, és amiatt majd nem tud részt venni az érettségin. Fontos tudni, hogy ez nem jelent semmi hátrányt számukra, mivel a foglalkozás után a pedagógusok elküldik a diákjaik számára az óra tananyagát, azoknak is, akik nem voltak személyesen jelen.

Emlékeztetett, hogy tavaly is ugyanúgy zajlott az érettségi: csak írásbeli próbán kellett bebizonyítsák felkészültségüket a diákok. Az előző évhez hasonlóan pedig idén is az érettségi első hétében, amikor a fő tárgyakból vizsgáznak a diákok,

a vizsgák nyolc óra helyett kilenc órakor kezdődnek,

hogy a vizsgázók elkerülhessék a reggeli forgalmat, így is garantálva a biztonságukat.



Ahogy tavaly, idén is egy teremben mindössze tíz diák vizsgázhat és a pedagógusoknak sem kell óránként váltaniuk egymást, ezzel is csökkentve a kontaktusok számát.

Annyiban változtatott idén az operatív törzs javaslatára a kormány az érettségi lebonyolításában, hogy

testnevelésből az úszás és a küzdősportok kivételével lehet gyakorlati próbákat szervezni.

Még egy fontos újítás, hogy azok a diákok, akik

valamilyen nyelvből emelt szintű érettségire jelentkeztek szóbelin is részt vehetnek,

mivel az emelt szintű érettségin való teljesítményük függvényében B2-es vagy akár C1-es nyelvvizsgát is kaphatnak. A szóbeli rész hiányában pedig nem lenne teljes a nyelvvizsgájuk.

Idén sem kötelező az érettségi. Akik úgy döntenek, hogy idén nyáron nem érettségiznek le, leghamarabb ősszel bizonyíthatják a felkészültségüket – zárta gondolatait Horváth Péter.

A címlapfotó illusztráció.