Ez a húsvét más, de azért a locsolkodás nem maradt el. A legtöbben csak otthon, a szűk családban gondoskodtak arról, hogy a lányok és a hölgyek ne hervadjanak el. Ám akadtak azért olyanok is, akik speciális óvintézkedések mellett másokat is meglocsoltak – hangzott el egy éve a Híradóban. Sajnos még ma is aktuális – derült ki az M1 Híradójából.