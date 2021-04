Az utolsó vacsorára emlékeznek a keresztények nagycsütörtökön

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek este 6 órakor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét az utolsó vacsora emlékére.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia MTI-hez eljuttatott közleménye szerint nagycsütörtökön délelőtt a katolikus egyház székesegyházaiban az úgynevezett krizmaszentelési misén a püspökök megszentelik az olajat, amelyet kereszteléskor, bérmáláskor, pap-, illetve templomszenteléskor és a betegek szentségének kiszolgáltatásakor használnak.

Idén több székesegyházban zárt körű a krizmaszentelési mise, a papság pedig közvetítésen keresztül vesz részt a szertartáson.

BpDiMarzio: Tonight, we celebrate the Last Supper. COVID-19 restrictions prohibit the washing of the feet which reminded us of the humility of Jesus Christ. God sent His only Son to be like us in all things but sin. We pray that the promise of eternal li… pic.twitter.com/MnnzyGuATG

