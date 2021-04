Megosztás Tweet



Mesterséges fecskefészek-kihelyezéssel hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium a biológiai diverzitás megőrzésére. A tárca épületére tíz molnár- és négy sarlósfecske-fészek és fecskepelenka került. Azért is különösen fontos ez, mert az elmúlt egy évtizedben a fecskék állománya a felére csökkent. Az Agrárminisztérium falain kívül és belül hangsúlyos az állatvédelem. Friss példa erre a március 7-én lezárult állatvédelmi párbeszéd, amelynek kérdéseire több mint 262 ezren válaszoltak – hangzott el az M1 Kék bolygó című műsorában.

Molnárfecskék (Fotó: MTI/Komka Péter)

Több mint 260 ezren vettek részt az online állatvédelmi konzultáción, és többségük a szigorúbb fellépést támogatja. Bár a fecskék a tavasz hírnökei, a hazai állomány azonban az elmúlt években sajnos folyamatosan csökken.

A fecskék védelme nemcsak jogszabályi kötelezettségünk,

hanem közös érdekünk is. Hiszen az általuk táplálékként elfogyasztott rovarokkal jelentősen mérséklődik a kártevők száma.

Nagy István agrárminiszter Facebook-videóban számolt be arról, hogy az Agrárminisztérium épületére mesterséges fecskefészkeket telepítettek.

„Ha sárgyűjtő helyet is kialakítunk, akkor még nagyobb az esélye annak, hogy beköltöznek hozzánk a madarak. Természeti értékeinket csak közösen tudjuk megvédeni. Vigyázzunk a fecskékre, és óvjuk hazánk biológiai sokféleségét” – hívta fel a figyelmet Nagy István.

Az állatok védelme kiemelten fontos, és szerencsére a lakosság többsége is így gondolja. Egyebek mellett ez derült ki a március 7-én zárult, online állatvédelmi konzultációból. A beérkezett véleményekre,

javaslatokra épül majd a készülő Nemzeti állatvédelmi program.

„Sikeresnek ítélem meg az állatvédelmi konzultációt, hiszen több mint 262 ezer ember mondta el a véleményét. Ezzel is megmutattuk, hogy fontos témáról beszélünk, és hogy mennyien vagyunk az állatvédelem mellett” – hangsúlyozta Ovádi Péter, a Nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos.



A válaszadók 97,9 százaléka várja el, hogy az állatmenhelyek és az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek működését továbbra is rendszeres pályázati forrással segítse a kormány. A kérdőív kitöltői közül

95,5 százalék támogatja egy, a haszonállatok számára létrehozott menhely alapítását és 98 százalék szerint nagyon is időszerű a jogszabályi környezet felülvizsgálata.

„Két ütközőpontot azonosítottunk, az egyik a vadállatok szerepeltetése a cirkuszokban, a másik pedig a pirotechnikai eszközök használata. Itt azonban számottevő volt a nemek aránya is. Mindkét dologgal foglalkoznunk kell, és mindkét dolognál várjuk a szakmai segítségét. Ehhez is lesz jó például a Nemzeti Állatvédelmi Tanács és az állatvédelmi központ, hiszen pontosan ezeket az ütközőpontokat tudjuk majd együtt megvitatni szakmailag” – részletezte Ovádi.

Az április 15-éig megalakuló Nemzeti Állatvédelmi Tanács tizennégy tagból áll majd.

Ugyancsak szakmai célú az Állatorvostudományi Egyetem berkein belül felállítandó állatvédelmi központ, amely majd az állatvédelemben szerepet vállalók képzéséről gondoskodik. A civil szervezetek tudását a központba integrálva készülhetnek a szemléletformáló ismeretterjesztő anyagok.

„A párbeszéd továbbra is fontos, és folytatni is szeretnénk. Most már nem konzultáció formájában, hanem az allatvedelem@am.gov.hu e-mail-címre várunk minden javaslatot, hiszen fontos, hogy el tudják mondani az emberek továbbra is a véleményüket az állatvédelemmel kapcsolatban” – tette hozzá a miniszteri biztos.

Az állatvédelmi párbeszéd kitöltőinek 99,4 százaléka egyetért abban,

hogy a felelős állattartásra való nevelést már gyerekkorban el kell kezdeni.

Ennek nemcsak az óvodákban, iskolákban van a helye, hanem az is fontos része, hogy otthon, a családban mit lát a gyerek. Például most, húsvét közeledtével jó lenne örökre elfelejteni a nyuszik felelőtlen vásárlását.

„Az ajándékozott nyulak sok esetben nem megfelelő helyre kerülnek. Nem mérik fel a gazdik, hogy mennyi ideig él az állat, mekkora helyre és milyen tartási körülményekre van szüksége. Ráadásul,

egy három-négy-öt éves gyermek nem tud gondoskodni egy nyusziról. Azt a fokú szeretgetést, nyaggatást, amit egy ilyen kisgyermek kifejez az állatok iránt, egy nyuszi nagyon rosszul tűri.

Stresszként éli meg, ami különböző betegségeket okozhat nála, ezáltal rövidebb ideig élhet” – magyarázta Molnár-Menyhárt Krisztina állatorvos.

Pedig egy egészséges, jól tartott tapsifüles akár 10–12 évig is elélhet. Ha hobbiállatként veszi valaki, akkor ennyi év felelősségvállalással illik számolni.

A címlapfotó illusztráció.