A piacokon nyitva lehetnek a virágárusok

A virágboltoknak ugyan be kellett zárniuk a védelmi intézkedések szigorítása miatt, de a piaci virágos standok továbbra is nyitva tarthatnak – közölte Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán. A miniszter jelezte: telefonos vagy internetes megrendelés esetén az üzleteknek házhozszállításra is van lehetőségük.

„A koronavírus-járvány alatt a kertészek áldozatos munkájukkal járulnak hozzá környezetünk, lakóhelyünk szebbé tételéhez és a lelki egészségünk megőrzéséhez. Ne feledjük, hogy a dísznövényágazat 14 ezer gazdasági egységet tömörít és 120 ezer munkavállalónak biztosít megélhetést” – írta Nagy István.

A címlapfotó illusztráció.