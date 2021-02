„A pornó az internet nehézipara” – Riport a pornóinfluenszerek és a pornófüggők világából (Második rész)

Megosztás Tweet



Az online pornográfia nem erotika, nem szexuális felvilágosítás és nem a Káma-szútra. Hanem megrázó dózisban ránk eresztett testiség (amiben a test matériává, a vágy pedig szükséggé züllik), az opiátok függőségi rátájával egyenértékű nehézdrog, idegrendszerre ható, azt leuraló stimulálószer, ami teljes generációkat foszt meg a saját szexualitásuktól (szexuális egészségüktől). Riportunkban bemutatjuk a globális „húsipar” jelenét és a virtuális kulisszái mögötti rideg valóságot. Az előző részben egy a függőségével küzdő középkorú férfival beszéltünk és az online pornográfia kriminológus szakértőjével, most a szakmában dolgozó influencerekkel egészítjük ki a riport lajstromát, de olvashatnak a Pornhub pedofíliához és a fiatalkorúak szexuális kihasználásához köthető botrányairól is.

Egy a szexuális emberkereskedelem felszámolásáért küzdő nonprofit szervezet az amerikai igazságügyi minisztériumnak címzett petíciót indított a Pornhub ellen (Fotó: Shutterstock/Konstantin Savusia)

A Pornhub legutolsó botránya a fiatalkorúak szexuális kihasználásához, a pedofíliához köthető. Az algoritmusnak nincsenek etikai paraméterei, nem azt nézi és kutatja ki számunkra, hogy mi az etikus és az erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen, hanem azt tárja elénk, amire vágyunk. Az algoritmus tehát korlátlan teret ad az ember bűnös természetének. Így jelentek meg tömegével a pornómegosztó és közösségi oldalon fiatalkorúak ellen elkövetett nemi erőszakot ábrázoló videók is. A Pornhub (és szíriai származású kanadai tulajdonosa: Feras Antoon) ezzel is jól keresett éveken át. Egy a szexuális emberkereskedelem felszámolásáért küzdő nonprofit szervezet az amerikai igazságügyi minisztériumnak címzett petíciót indított a gyűjtőoldal ellen.

A Pornhub, amely a világ legnagyobb és legnépszerűbb pornóoldala, folyamatosan engedélyez, közzétesz és profitál olyan videókból, amelyek gyerekek megerőszakolását, szexkereskedelmet és a nem kölcsönös megegyezésen alapuló, nőket és kiskorúakat kihasználó tartalmakat mutatnak be. Azt akarjuk, hogy a Pornhubot állítsák le, vezetőiket pedig vonják felelősségre ezekért a bűncselekményekért

– írják.

A szír tulajdonos milliói, avagy a Pornhub-gate

A tényszerű vád az volt (ahogyan ez a szervezet vezetője által írt cikkből is kiderül), hogy a Pornhub algoritmusa és moderátorai feltétel nélkül engedélyeztették olyan pornóvideók feltöltését is, amelyekben kiskorúakat erőszakolnak meg (vagy nemi erőszakot ábrázolnak). A kiáltványként is értelmezhető írás felszólította az amerikai törvényhozást a Pornhub felszámolására és vezetőinek elítélésére.

A legnagyobb botrány (a reménytelenül sok, máig feltáratlan ügy közül) egy tizenöt éves floridai tinilány tragikus esetéhez köthető. A fiatalt eltűnt személyként kereste a hatóság több mint egy éven át. A hivatalos nyomozás nem hozott eredményt. Végül úgy sikerült a nyomára akadni, hogy egy ismeretlen személy a családjának elküldte ötvennyolc különböző, a Pornhubra feltöltött szexvideó linkjét, amelyen jól kivehető volt, ahogyan az elrabolt kiskorút erőszakolják. Egy másik, nem kevésbé kirívó történet egy tizennégy éves lányé, akivel egy vele rokoni kapcsolatban álló negyvenkilenc éves általános iskolai tanárnő erőszakoskodott, az aktust pedig webkamerával rögzítette és feltöltötte a saját Pornhub csatornájára. A videót a lány egyik osztálytársa fedezte fel, aki önkielégítés közben böngészte az oldalt. A nőt később tucatnyi ügyben helyezték vád alá. Mint kiderült, nem ez volt az első hasonló eset a praxisában.

„Az algoritmusnak nincsenek etikai paraméterei, nem azt nézi és kutatja ki számunkra, hogy mi az etikus és az erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen, hanem azt tárja elénk, amire vágyunk” (Fotó: Shutterstock)

Az algoritmus által szabályozott hirdetésrendszernek és az előfizetéses felhasználóknak köszönhetően, ezek a videók természetesen igen jól tejeltek. A tiltakozási hullám idején derült ki, hogy a Pornhub tulajdonosa, Feras Antoon hatalmas birtokot vásárolt családjának a kanadai Bois-de-Saraguay nemzeti park területén, amelyre kétmillió dollárért felépítette a Feras-villát. Kritikusai csak a „nemi erőszakra és pornóra épített ház”-ként utalnak az ingatlanra. A környéket „mafia row”-ként („maffiasor”) emlegetik a kanadai folklórban, mivel sok gazdag bűnöző vásárolt vagy építtetett a környéken házat. A botrány lecsengése sem biztató. A Pornhub most menti a menthetőt és átmenetileg szigorította a tartalommegosztásra vonatkozó szabályzatát, miközben több millió nem verifikált felhasználó videóját törölte le.

A botrány után már csak regisztrált felhasználók tölthetnek fel tartalmakat. Olyanok, akiknek a valós személyazonosságáról a cég egy külső rendszeren keresztül is meggyőződött. De ez nem a probléma megoldása, csupán egy próbálkozás a médiafigyelem elcsendesítésére. Ami sikerrel járt. És ahhoz sem férhet kétség, hogy az Antoon családnak ügyes jogászaik és krízismenedzsereik vannak. A digitálisan elérhető pornóra nem vonatkozik a hagyományos terjesztési felületekre (például televízióra) kialakított nehezítő szabályozás, magyarul:

az ingyenesen elérhető online pornó olyan, mintha a kódolt, csak előfizetőknek elérhető kábelszolgáltatók kínálatában lévő televíziós pornócsatornák szabadon, a nap bármely szakában megtekinthetővé válnának.

A gyermekek és a fiatalok védelme érdekében megvizsgáltuk, hogy milyen technikai lehetőségek állnak rendelkezésre az ingyenesen elérhető pornótartalmak kiszűrésére. Az online szabályozás úttörőjeként az Egyesült Királyság a világon először tervezte azt, hogy megszűri az ingyenes elérhető pornótartalmat (Digital Economy Act). A szabadon nézhető pornóoldalakat életkor-verifikációra kötelezték, amelynek lényege, hogy a pornótartalmat szolgáltató felelőssége megbizonyosodni arról, hogy az oldalára látogató felhasználó elmúlt tizennyolc éves, emellett biztosítani, hogy az életkor-ellenőrzésig senki ne tekinthessen meg pornótartalmat. A kijelölt brit hatóság szabadon hagyta a pontos technikai megvalósítást, amelyre számos megoldás létezik. (A szabályozás a brit IP-címekre vonatkozóan kötelezte életkor-ellenőrzésre a szolgáltatókat.) A szakosított hatóság szankcionálási jogkörrel felruházva ellenőrizhette, hogy egy adott honlap megfelel-e az ingyenesen elérhető pornótartalmakra vonatkozó előírásoknak.

Négyféle, felnőtt tartalmat nyújtó honlaptípus különíthető el: fizetős tartalmat szolgáltató pornóoldal, tartalomgyűjtő pornóoldal és a magát egyszerű honlapként meghatározó internetes oldal

(ilyen például az Indavideó vagy a Videa, amelyeknél a korhatáros tartalom elindítása előtt egy gombnyomással eltüntethető felugró ablak jelzi, hogy nyílt szexualitást vagy erőszakot ábrázoló képsorokat fogunk látni ), valamint a közösségi média platformok (Facebook, Twitter, Snapchat stb.). A brit szabályozás szerint a közösségimédia-platformokra nem vonatkozott volna a pornótiltás, félve attól, hogy a törvény betűje szerint ezek a széles körben népszerű oldalak is korlátozás alá kerültek volna. (A törvénytervezet szerint az életkor-ellenőrzésre nincs szükség azokon a webhelyeken vagy alkalmazások esetén, amelyeknél a pornótartalom az elérhető tartalmak kevesebb mint egyharmadát teszi ki.)

Továbbá: az egyszerű honlapként meghatározható internetes oldalakra sem vonatkozott a törvénytervezet, amelyet végül adatvédelmi és technikai kifogásokra hivatkozva nem fogadtak el. A szigetországi aggodalmak mindamellett eltúlzottak, hogy jelenleg is több állami és magáncég kezel érzékeny adatokat ügyfeleiről, internetes tartalomblokkolásra pedig éppen egy magyarországi minta mutat sikeres példát a külföldi online szerencsejáték és a fogadóhonlapok betiltására vonatkozóan.

Livestream videó a thaiföldi #SavePornhub tüntetésről. A tüntetés elnevezése: „Magányosok, akik visszaszerzik nektek a PornHubot.”





Ennél is radikálisabban lépett fel a thaiföldi kormány: a távol-keleti országban egyszerűen betiltották a Pornhubot és még másik százkilencven pornóoldalt. A kormány célja a pornós és a szerencsejátékos webhelyekhez való hozzáférés korlátozása volt, ezek a tartalmak ugyanis az ország kiberbiztonsági törvényei szerint illegálisak. A thai felhasználók tüntetéseket szerveztek a tiltás ellen az online szabadságért, ám mint a közösségi médiában terjesztett #SavePornhub hashtag népszerűsége is mutatja, leginkább azon háborodtak fel, hogy a Pornhub oldalát is elérhetetlenné tették. Súlyos érvágás a thai felhasználók elvesztése a pornószájtnak, amely 2019-ben az országban a húsz legkeresettebb weboldal közé is bekerült, nem beszélve arról, hogy Thaiföld szexipara a világ élvonalához tartozik.

„Én tényleg a lány vagyok a szomszédból”

A hirado.hu-nak több, online pornómegosztóból élő nő is elmondta tapasztalatait. O., a fiatal huszonnyolc éves lány többféle szakmában is próbálkozott, de mivel saját bevallása szerint „nem talált elkötelezett társat” és „anyagilag szabad életet akart élni”, végül a webkamerás pornót választotta. Az ötletet a saját pornófogyasztási szokásai adták. Tudta, hogy ezzel jól kereshet, miközben maga szabja meg a „munkaidejét”, valamint válogathat azok közül, akikkel a praxisában kapcsolatba kerül. Egy egyedülálló fiatal nőnek remek lehetőség ez arra, hogy gyorsan viszonylagos egzisztenciát teremtsen. O. elmondta, néhány hete vágott bele az iparba, amikor a belvárosi albérletéből gyakorlatilag kivásárolta egy kanadai férfi. Akkoriban még naiv volt, összemosta a korábbi élményeit a munkájával.

Mexikóvárosban töltöttünk el egy hetet, férfias volt, mindent ő fizetett, ami szimpatikus volt. Ez kimondatlanul is azt jelentette, hogy a kedvében járok, megteszem, amit kér, amikor csak szeretné. Akkor úgy tűnt, és ő többször utalt is rá, hogy komoly kapcsolatot szeretne velem. Azok az emberek, akik így keresnek valamit és valakit, a szokványostól eltérő dolgaik vannak.

Később a férfi többször zaklatta O.-t telefonon, de többet nem beszéltek egymással. A lány online show-it sem látogatta a későbbiekben…. (Fotó: Shutterstock)

O. nem érzett undort a férfi iránt, mivel vonzónak találta, de az üzleti és érzelmi színezetű kapcsolat, mint mondja, hamar átfordult. A férfi egy amerikai barátjával jelent meg a szállodai szobában, ahol arra akarták rábírni, hogy mindkettejükkel egyszerre szexeljen.

Amikor ezt visszautasítottam, újból pénzt ajánlottak. Végül eldurvult a dolog, sértegetni kezdtek, a pénzt elém dobták, végül magam jöttem el a lakosztályból. Fizikálisan nem ért erőszak. Még aznap kijelentkeztem és hazajöttem. Megalázó helyzet volt, az első kijózanító tapasztalatom. Nagyon egyedül éreztem magam. De ez csak megerősített.

Később a férfi többször zaklatta O.-t telefonon, de többet nem beszéltek egymással. A lány online show-it sem látogatta a későbbiekben.

A másik történet még prózaibb, hétköznapibb az előzőnél.

N. a legnagyobb pornómegosztó oldalon működtet saját csatornát. Huszonhárom éves és Budapesten lakik, átlagos, középosztálybeli családból származik, ám jelenleg munkanélküli, a jövőben azonban főállásban, professzionálisan szeretné űzni a pornóinfluenszer műfajt, amit tervei szerint összekapcsolna az utazós influenszerkedéssel. A párjával közös együttlétet alakítja (vagy silányítja) webes tartalommá, azaz vulgarizálja az intimitást. N. számára egyértelműen kalandnak és könnyű pénzszerzési lehetőségnek indult a pornubos jelenlét. Az ötlet a párjától származik, de a felvetés egyáltalán nem volt N. ellenére. Serdülőkorától kezdve naponta néztek felnőtt tartalmakat, illetve a szexuális életük egy részét is így, ezen a módon „oldották meg”. Ez volt „a tapasztalatszerzés ideje”. Mielőtt első videójukat feltöltötték volna, a lány sokat figyelte, illetve másolta a népszerű „videósokat”. Ahogyan fogalmaz,

fontos az életszerűség, a szürkeség, mert a néző ettől jobban bele tudja élni magát, de ez egyáltalán nem nehéz, hiszen ez mindenkinek a vérében van.

Csak a nő jelenléte van, és a nemi szerve (Fotó: Shutterstock)

A profilja ma már kiugró megtekintéssel fut, és az előfizetéses rendszeren keresztül meg tud élni a szexvideókból. Nem konvencionális pornófilmekről van szó, hanem instant, bárki számára elérhető hétköznapi, szexuális élményeket nyújtó, az egyszerű ember egyszerű fantáziáit kiszolgáló tartalomról. Röviden: eltűntek azok a határok, amelyek korábban tabusították a pornográfiát. Nincsen stilizált háttér, életidegen párbeszédek, rossz „színészi” játék, nincsenek idegesítő, életszerűtlen kosztümök. Csak a nő jelenléte van és a nemi szerve. A videók így hazug intimitással szolgálnak a nézőnek (hiszen feltehetően a nézők nagy része is próbált már saját pornótartalmat rögzíteni a telefonjával, amatőr eszközeivel). Az élmény tehát bárki számára elérhető és valóságos. De térjünk vissza N.-re, aki így folytatja:

Mindenkinek kell, hogy legyen saját stílusa. Amit én csinálok, azért különleges, mert magyarul beszélek, többnyire magyar nézőim, támogatóim vannak, és én tényleg a lány vagyok a szomszédból, akit még »te« is megkaphatsz.

Csatornáján ígéretet tett arra is, hogy ha a videóival eléri az egymillió megtekintést, akkor nyilvánosan, közterületen fogja kielégíteni a partnerét. Már régen elérte. Története egyértelművé tette számunkra, hogy a pornó az internet nehézipara. A kohók közelében nem maradhat tiszta az ember, de biztosan hozza az elvárt profitot.

A pornó üzlet, az üzlet éhsége pedig olthatatlan

Másik probléma a magyarországi pornóforgalmazók és gyártók, valamint a webkamerás szolgáltatók jelenléte. Sok fiatal lányt castingmenedzserekkel és fejvadászokkal talál meg a „professzionális pornógyártás” . Első körben megjelennek a szórakozóhelyeken „ismerkedő”, szimpatikus külsejű külföldi férfiak, később pedig következnek a zsebpénzért forgatott szexjelenetek bonyolult szerződésekkel. Sok fiatal magyar nőt, egyetemistákat különösen nagy arányban érint ez a jövedelemkiegészítő forrás.

Magyarország jelenleg a külföldi és hazai pornóproducerek szabad vadászterülete. A pornófilmekben szereplő nők „hungarikumként” külön brandet jelentenek az iparban és a szubkultúrában.

A szexipar mai felszívóigénye és a kereslet is jelentősen eltér attól, ami a nyolcvanas-kilencvenes éveket jellemezte. Ma már nem csak az „út széléről” vagy a „táncrúd mellől” lehet karriert építeni a pornóbizniszben (mivel a szakma is nagyrészt „virtualizálódott”), ezért

az ipar beljebb lépett, és a stabilabb háttérrel bíró, társadalmi szempontból kevésbé kiszolgáltatott fiatalokat is eléri.

Teddy Quinlivan topmodell a milánói divathéten a Pornhubot népszerűsítő, provokatívnak szánt polóban, 2018-ban (Fotó: Shutterstock/andersphoto)

A kifehérített módszerek miatt legális karrierlehetőség lett a pornózásból, és az erkölcsi-társadalmi gátlótényezők sem annyira erősek már, mint korábban. Ma már nem szégyen az egyetem mellett mellékállásként webkamerás szexszolgáltatásokat vállalni. Az ilyen „munkát” végző lányok többsége gyorsan továbblép, és escort lányként, call girlként is dolgozni kezd (ahogyan erről több „érintett lány” is beszámolt lapunknak), mert már nem akadály számára, ha a testével keres pénzt. Szerteágazó, sokféle társadalmi csoportot veszélyeztető problémák fakadnak az új, teljesen fogyasztói igényekre kialakított, gátlástalan pornózásból.

Az ebben a cikksorozatban is vázlatosan felrajzolt folyamatok során a pornó- és szexipar újabb, eddig nem érintett területet emésztett fel, és újabb, eddig nehezebben megközelíthető rétegeket vont be a profit kitermelésébe.

Nyilvánvaló, hogy jelenleg csupán részmegoldás lehetséges erre az akut problémára. A téma több jogi szakértőjével is konzultálva visszatérő javaslatként merült fel a pornóipari szereplők nyilvántartásba vétele. Első körben arról kellene pontos képet kapnunk, hány szexfejvadász működik az országban. Az adatgyűjtés feltételeként, a felmérés céljából regisztrációhoz kellene kötni a magyarországi pornógyártást és a hazánkba érkező pornócasting-menedzserek és leányvadászok jelenlétét.

Nyilvántartásba kellene venni – ha teszik, „megjelölni” – a mások testéből élőket, ami egyértelműen jelezné a következő lépés bevezetését: az ilyen irányú tevékenységek teljes körű korlátozását. Ugyanúgy, ahogyan ezt a stricikkel teszik. A pornóipar túltermelését és szabályozatlanságát firtató szakemberek egyöntetű véleménye szerint a fő cél az lenne, hogy a nők számára ne legyen karrier- és pénzkereseti lehetőség a pornó, és egyetlen fiatal lány és nő, fiú és férfi se próbáljon megélni a saját testének árusításából. A repedéseket a falon kell átjárhatatlanná tenni. Teljes zárványt, megkerülhetetlen szabályozást ugyanakkor lehetetlen létrehozni, de egy ilyen irányú döntéshozatal és törvénykezés kellően megnehezítené a hazai pályára behordott pornóipar zökkenőmentes működését.

Egy a lapunknak nyilatkozó, a korábbi munkájában konkrét esetekkel napi szinten szembesülő szociális munkás és civil aktivista más formában ragadja meg a problémát. Szerinte erre a kérdésre is igaz az a kitétel, hogy „az én szabadságjogom, más rabsága”. Azaz, ha a lehetőségek nyitottak maradnak, akkor azok azt is jelentik, hogy rengeteg nő és lány számára ez az előjog szenvedésként jelentkezik. Ők azok, akiknek nincs más választásuk, ők azok, akik direkt vagy áttételes kényszerként és szociokulturális adottságként élik meg a prostitúciót, a pornózást. Ahogyan fogalmazott: „ez a szabadságjog mást jelent egy unatkozó budapesti egyetemistának, és mást jelent egy szabolcsi cigánylánynak. Azaz: többet ér-e a mi szabadságunk – gyakran nem is tudatosított – szenvedésüknél.”

A pornó szabályozása – ugyanúgy, mint más, a kultúránkat, sőt a civilizációnkat alapvetően veszélyeztető probléma – a technológia uralásának problematikájához tartozik (Fotó: Shutterstock)

A pornó mint technológiai probléma

(A cikkünk előző részében is idézett) Parti Katalin kriminológus már doktori disszertációjában is felhívta a figyelmet arra, hogy a jog eszközével a pornográfia ipart éppúgy lehetetlen megzabolázni, mint a számára platformot biztosító internet szintén folyamatosan változó jelenségét. Átfogó szabályozás hiányában márpedig azt kellene megérteni, „hogyan változik, hogyan alakul a pornográfia a tömegmédia terjedésével és az internet fejlődésével – és viszont”. Szerinte ezen a megértésen alapulhat a prevenció.

A teljes felszámolás lehetetlen, és nem is cél. A szabályozás felvetése viszont eleve életre hívja a libertariánus reakciókat a magánélet, a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát sértő túlszabályozás szándékáról. Parti Katalin a szabályozás szükségességét és mikéntjét illetően úgy véli, azokban a társadalmakban, ahol az állampolgárok tisztában vannak a jogaikkal, és azzal is, hol kezdődnek a másik ember jogai – vagyis milyen magatartással sértenek másokat –, ez a kérdés nem úgy merül fel, hogy szükséges-e megvédeni az embereket saját maguktól, hanem inkább úgy, hogy olyan jogszabályokat hozzunk-e, amelyek segítik az embereket szexuális és egyéb jogaik érvényesítésében.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a büntetőjogi tilalmak helyett felelős magatartásra kell ösztönözni az embereket, és a büntetőjog maradjon meg az állami beavatkozás utolsó bástyájaként a valóban súlyos esetekben

– magyarázza a kriminológus.

A pornó szabályozása – ugyanúgy, mint más a kultúránkat, sőt a civilizációnkat alapvetően veszélyeztető probléma – a technológia uralásának problematikájához tartozik. Ez a problémafelvetés pedig nem azt jelenti, hogy ki uralja a technológiát, hanem azt, hogy kit nem ural még a technológia?

Folytatjuk.