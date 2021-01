Kirándulna a hétvégén? Ilyen időre számíthat!

Hétvégén kezdetben még inkább borult lesz az ég, szombaton viszont az ország nagy részén kisüt a nap. Pénteken a Dunántúlon, míg vasárnap délebbre várható csapadék: akár havas eső, hó is. Ezzel együtt hidegre is készülni kell, helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.