Keleti Ágnes is regisztrált a vakcinára

A két nap múlva százéves Keleti Ágnes is megkapja majd a koronavírus elleni oltóanyagot. Az ötszörös olimpiai bajnok és a nemzet sportolója regisztrációja is ott van már a több, mint egymillió jelentkezőé között, akik úgy döntöttek, hogy élnének az oltással. A kormányszóvivő azt mondta: a regisztrálók nagy száma is jelzi, hogy a magyarok látják, csak az oltással lehet majd megállítani a járványt – hangzott el az M1 Híradójában.