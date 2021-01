Erre is felvehető a teljes összegű csok

Megosztás Tweet



A tetőtér-beépítésre is igénybe lehet venni a teljes összegű csokot – erről a családokért felelős tárca nélküli miniszter, Novák Katalin beszélt a közösségi oldalára feltöltött videóban – hangzott el az M1 Híradójában.

A teljes összegű támogatás már társasházak tetőtér-beépítésére is használható, amennyiben egy külön bejáratú lakást is kialakítanak. Hangsúlyozta, hogy az otthonteremtési támogatásokkal a lehető legszélesebb kört szeretnék elérni.

„Mostantól, azaz 2021. január 1-től azoknak a családoknak is, ahol a fiatalok beköltöznének a tetőtérbe, megnyílik a teljes összegű csok igénybevételének a lehetősége” – mondta Novák Katalin.

„Egy gyermek esetén hatszázezer forint, két gyermek esetén 2,6 millió forint, három gyermek esetén pedig már 10 millió forintos vissza nem fizetendő támogatás igényelhető a csokon keresztül. Ne felejtsük el: még akkor is, hogyha nem születtek meg a gyermekek vagy még nincsen úton a baba, de tudják, hogy gyermeket szeretnének vállalni. Tehát a csok esetében mindig előre vállalt gyermekekre is igényelni lehet a támogatási összegeket is, amit nem kell visszafizetni” – magyarázta.



A címlapfotó illusztráció.