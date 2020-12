Autista Mintaház nyílik a Jónak lenni jó akció bevételéből

Megosztás Tweet



Mintegy 185 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű kampányában, amelynek idei kedvezményezettje az Együtt az Autistákért Alapítvány. Az összegből egy autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrumot hoznak létre Budapesten.

Szijjártó-Nagy Szilvia, az Együtt az Autistákért Alapítvány elnöke és Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója a közmédia Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2020. december 20-án. (Fotó: MTI/Cseke Csilla)

A jótékonysági akció projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, Siklósi Beatrix a vasárnapi műsorfolyam kapcsán elmondta: a Jónak lenni jó! évről évre visszajelzést ad a társadalomnak és a műsor készítőinek is arról, hogy a jó ügyekért érdemes összefogni.

„A közmédia számára fontos a társadalmi szerepvállalás, megtisztelő, hogy kampányunkkal hozzájárulhattunk egy országosan egyedülálló intézmény létrehozásához. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki tárgyi felajánlásával, pénzbeli adományával támogatta ezt a nemes kezdeményezést” – fogalmazott Siklósi Beatrix.

Szijjártó-Nagy Szilvia, az Együtt az Autistákért Alapítvány elnöke kiemelte: az alapítvány elkötelezett támogatója az autizmussal élő gyerekeknek és családoknak. 2018-ban egy ambiciózus célt tűztek ki maguk elé: egy olyan mintaház létrehozását, ahol minél hamarabb diagnosztizálni tudják a gyerekeket, hogy időben megkaphassák azokat a fejlesztéseket, amelyek segítségével teljesebb életet élhetnek.

Az Autista Mintaházat a budapesti Heim Pál Gyermekkórház XIII. kerületi telephelyén, 2021 tavaszán tervezik megnyitni, ahol az épületet és környezetét is úgy alakítják ki, hogy az speciálisan az autista gyerekeket segítse.

Magyarországon ez lesz az első olyan egészségügyi intézmény, amelyben több szakterületet érintő csapat dolgozik majd azon, hogy a diagnosztizált gyermek készségeit és képességeit feltárja, fejlessze és a családot is segítse. A mintaház szolgáltatásai egészségügyi ellátás keretében ingyenesen igénybe vehetők.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója a műsorfolyam zárásaként elmondta: a járvány miatt nem a megszokottan alakult ez az év, ennek ellenére egyértelmű volt, hogy idén kilencedik alkalommal is belevágnak a Jónak lenni jó! kampány megszervezésébe.

„A magyarokra általában jellemző, hogy a nehéz időkben összetartanak. A kollégákkal úgy gondoltuk, hogy idén is megmutatjuk a közösség erejét az adventi időszakban, amikor az ember a szerettei, a családja felé fordul. Hiszen az ember azért is van a világon, hogy adjon. Mi pedig mindenképpen adni, teremteni szeretnénk – értéket, közösséget, családot. Örülök, hogy idén is elmondhatjuk, nagyon jól sikerült a jótékonysági akció”

– tette hozzá Papp Dániel.

A jó ügyért folytatott gyűjtés még nem ért véget, az adományvonal a jövőben is él: a 13616-as számon tárcsázva vagy a 13616-as számra küldött SMS-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni az Együtt az Autistákért Alapítvány munkáját. Továbbá év végéig lehetőség van még megvásárolni azokat a fix áron felajánlott tárgyakat is, amelyek eddig nem találtak gazdára – ezek megtekinthetők a Jónak lenni jó weboldalán.