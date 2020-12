Jónak lenni jó – meg tudják nyitni az autista mintaházat 2021 tavaszán

Megosztás Tweet



Reggel óta tart a közmédia jótékonysági műsora, a Jónak lenni Jó! Az este fél 11-ig tartó műsorfolyamba a közmédia szinte összes televíziós és rádiós csatornája bekapcsolódik. Idén az Együtt az Autistákért Alapítványnak gyűjtünk. Adományaikkal egy autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrum létrehozásához tudnak hozzájárulni. Adakozni a 13-616-os számon hívásonként vagy sms-enként 500 forinttal lehet. Emellett ismert emberek által felajánlott tárgyakra is lehet licitálni – közölte az M1 Híradója. A gyűjtés 176 millió felett járt 10 óra előtt percekkel.

Novodomszky Éva és Horváth Szilárd köszöntötte reggel a Jónak Lenni Jó nézőit. A közmédia jótékonysági kampánya egész napos műsorfolyammal zárul. Idén az autista gyermekek és az őket nevelő családok számára folyik a gyűjtés.

Attila most 17 éves, 24 órás felügyeletre van szüksége. Ötvennégy dekásan a 25. héten koraszülöttként jött a világra, az autizmus legsúlyosabb tüneteivel, de édesanyja, Demény Péterné szerint Attila boldog életet él.

Szijjártó-Nagy Szilvia, az Együtt az Autistákért Alapítvány elnöke elmondta:

a műsornak köszönhetően 2021 tavaszán meg tudják nyitni az autista mintaházat,

amely egy diagnosztikai és terápiás centrum lesz.

„Szeretnénk megnyitni és megnyitjuk az autista mintaházat diagnosztikai és fejlesztőközpontot, ezen a területen két , a gyermeknek és a családnak kell segítenünk ebben a központban, segíteni szeretnénk az ország minden területén élő, autizmussal élő gyermeket és családot” – fogalmazott Szijjártó-Nagy Szilvia, az Együtt az Autistákért Egyesület elnöke.

Rátóti Zoltán és zenekara Karácsony című dalukkal ajándékozták meg a nézőket. A műsort több meglepetés produkció is színesítette. Az Operaház tagjai a Diótörő egy részletét mutatták be. A művészvilág mellett közéleti személyiségek és sportolók is csatlakoztak a Jónak Lenni Jóhoz.

Lothar Matheus például mezeket és plakátokat ajánlott fel. A válogatott egykori szövetségi kapitánya mellett több magyar sportoló is segített. A műsornak köszönhetően sokak álma vált valóra. Attila 18. születésnapjára

nemcsak egy tortát kapott kedvenc labdarúgójától, Dzsudzsák Balázstól, hanem focizhatott is vele.

A tárgyak a felajánlóknak is különlegesek. Ilyen Veres Zoltán műrepülő Európa bajnok és többszörös Guiness rekorder Malévos egyenruhája és pilóta táskája, amelyekkel 8000 órát repült.

„Amikor hallottam erről a kampányról megdobogtatta a szívemet, hiszen egy nagyon nagyon jó kezdeményezés és maga a címe is azt hiszem teljesen kifejezi a lényét a valóságát és mindenképpen olyan tárgyat szerettem volna adi ami nekem kedves és így találtam rá a volt egyenruhámra és pilótsapkámra ezért tettem ezt a felajánlást” – mondta Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok.

A pilótatáska már elkelt, ahogyan sok más tárgy is a felajánlottak közül. Ezek listája a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon megtalálható. De nemcsak a relikviák megvásárlásával lehet segíteni az Együtt az Autistákért Alapítványt.

Nagy Katalin ezúttal nem a Kossuth Rádió stúdiójában szólalt meg, hanem a közmédia adományvonalának központjában.

Reggel óta érkeztek a kisebb-nagyobb felajánlások.

„Biztos vagyok benne hogy az ember életében nagyon nagyon sokszor előfordul olyan helyzet amikor segítségre szorul, amikor bajba kerül, amikor nehézségei vannak és milyen jól tud akkor esni, hogyha más nem egy jó szót, de lehet hogy egy bevásárlást, lehet hogy egy telefonhívással tulajdonképpen az embert boldoggá lehet tenni és segíteni lehet a bajában” – mondta Nagy Katalin, a Kossuth Rádió műsorvezetője.

Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője úgy fogalmazott, hogy ilyenkor sokak szíve megnyílik.

„A kispénzű emberek nyitott szívvel fordulnak minden egyes jó ügyünkhöz, ez a tapasztalatunk, és ezt külön is köszönjük, köszönetet érdemelnek, hiszen aki megosztja azt a keveset is, ami neki van, még ha az nem is olyan sok, biztos, hogy az ő számára többet jelent, mint annak, akinek nagyon sok van, és abból ad” – fogalmazott a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

Licitálni este 10 óráig lehet a relikviákra. A közmédia jótékonysági műsorfolyama pedig fél tizenegyig várja a nézőket.