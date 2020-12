Jónak lenni Jó! – Csányi Sándor és Herczegh Anita is fontosnak tartja az adakozást

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója is csatlakozott a Jónak lenni Jó! kezdeményezéshez.

Csányi Sándor az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a közmédia jótékonysági műsorfolyamában a Duna televízióban elmondta, sokat gondolkoztak, hol tudna legjobban hasznosulni a felajánlani kívánt összeg. Végül az egészségügy, a segítő szolgálatok területét választották.

Az elnök-vezérigazgató kiemelte, kétszáz alapítvány közül tízet választottak ki, ezek fogyatékkal élő gyerekeket segítenek. Csányi Sándor fontosnak nevezte ezt a feladatot, mivel maga is nehéz körülmények között nőtt fel, és tudja, mekkora segítséget nyújthat az alapítvány tevékenysége.

Elmondta, hogy tizenöt éve alapították a Csányi Alapítványt, amelyet felesége igazgat. „Érezni kell felelősséget a körülöttünk élők iránt” – fogalmazott az elnök-vezérigazgató. Elmondta, az MLSZ is több száz milliót adományozott az elmúlt években, és kiemelte azt is, hogy a labdarúgók is rendszeresen adakoznak.

Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége, az M1-nek adott interjúban azt mondta, szereti az ünnepeket, amikor a család összegyűlik. Azt szereti benne, hogy ilyenkor nem csak a családra gondolnak az emberek, hanem jótékonykodnak is.

Elmondta, hogy már a szülei is adakoztak egy alapítványon keresztül, és ezt a tevékenységet édesanyja a mai napig folytatja. Herczegh Anita kiemelte, hogy folytatni kívánja ezt a hagyományt. Kiemelte, hogy bármit, ami a gyerekekhez kapcsolódik, szívügyének tekint.

„Sok szép és szívmelengető tapasztalatot is adott az idei év a sok szomorúság mellett, erre is érdemes gondolni, és felhívni mindenki figyelmét, milyen fontos ez az összefogás” – mondta Herczegh Anita.