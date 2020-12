Idén a „mélyhűtött” karácsonyi vásár jellemző

Jócskán átalakultak a karácsonyi vásárlási szokások a járvány miatt. Egyre többen internetről rendelik az ajándékot, de a kereskedők azt tapasztalják, hogy aki be is megy az üzletbe nem nézelődik, hanem inkább céltudatosan vásárol. A kereskedelemben visszaesést hozott a járvány, ráadásul sokan hagyhatják az utolsó pillantra az élelmiszerek beszerzését is – hangzott el az M1 Híradójában.