Jónak lenni jó – terápiás központ épülhet az adományokból

Már csaknem 41 millió forintnál jár a közmédia jótékonysági akciója. A Jónak lenni jó! idén az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal közösen, az autista gyerekeket segíti. A szervezet egy terápiás központot építene a felajánlásokból, ahol a különleges igényű gyerekek egyénre szabott segítséget kaphatnak. A terveket ma mutatták meg a nagyközönségnek – hangzott el az M1 Híradójában.



Több csoportszoba, egy hatalmas váró és tornaszoba is helyet kap majd az első Autista Mintaház – Diagnosztikai és Terápiás Centrumban, Budapesten. A terveket most mutatta be az építészstúdió.

A centrum egy fővárosi ingatlanban kap helyet. A hatvanas években épült, anyatej feldolgozó és fogadó állomásként funkcionáló épületet három éve felújították kívülről, és energetikai korszerűsítésen is átesett. Az autizmus spektrumzavarral élő gyerekek egyénre szabott fejlesztését és terápiáját tudják majd megtervezni itt.

A közmédia Jónak lenni jó kampánya is erre az épületre gyűjt. Már 41 millió forinttal támogatták a nézők a kezdeményezést. A 13616-os telefonszámon egy hívás vagy üzenet elküldésével ötszáz forinttal lehet támogatni a centrum létrejöttét. A kampány december 20-án, a közmédia egész napos műsorfolyamával zárul.