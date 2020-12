Családtámogatás és gazdaságélénkítés a terv 2021-re

Megosztás Tweet



A jövőre induló otthonteremtési és otthonfelújítási programok várhatóan tartós megrendelést biztosítanak a magyarországi építőanyag-gyártóknak és a kivitelező vállalkozásoknak egyaránt.

Az otthonteremtési programok közül kiemelném, hogy január 1-jei hatállyal visszatér az 5 százalékos lakásáfa az új építésű lakásokra, és ami nagyon fontos, a csokból megvalósítható egy tetőtér-beépítés is. Valamennyi gyermeket nevelő családot vagy több családot érint a családi otthonfelújítási támogatási program, melynek keretében a felújítási költség 50 százalékát, legfeljebb 3 millió forintig, vissza nem térítendő támogatással, utólag számla ellenében folyósít az államkincstár – mondta Szarka László, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnöke, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A programok célja, hogy a már a koronavírus-helyzet előtti időszakban is lassuló építési tendenciát megfordítsák, és egy olyan pluszt adjon az építőipar teljesítményéhez, hogy 2021. második fél évére pozitívra forduljon az építőipari összteljesítmény. A program keretén belül ugyanis az építőipari termékeket gyártó cégeknek és az építőipari vállalkozásoknak is ez egy széles körű megbízást jelent – tette hozzá.

Az újabb családtámogatási programról és a családszervezetek adventi vásáráról beszélt Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának elnöke az M1 Ma reggel című műsorában.

„Már nagyon vártuk, hogy a parlament elé kerüljenek ezek a törvények, ez a keddi napon meg is történt, és majdnem egyhangúlag megszavazta az Országgyűlés az újabb családpolitikai intézkedéseket. Ezek elsősorban az otthonteremtésről szólnak, azért, hogy a fiatal párok, a családalapítás előtt álló házaspárok még könnyebben, még jobb konstrukciókkal szerezzenek saját tulajdonú lakást” – mondta Király Nóra.

Amit megszavazott a parlament, az elsősorban az áfacsökkentésről szól, tehát

januártól 27 százalékról 5 százalékra csökken az új ingatlanok áfája, és nem kell illetéket fizetniük azoknak, akik csokkal vásárolnak új vagy használt ingatlant.

Király Nóra szerint ennek az intézkedésnek köszönhetően több millió forintot spórolhatnak a családok, és ez a pénz náluk maradhat.

Az otthonfelújítási támogatásról is beszélt Király Nóra, aki szerint ez egy olyan újdonság, ami iránt a legtöbben érdeklődnek a szervezetüknél is. Ez azt jelenti, hogy januártól a kormány a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonfelújítási költségeinek felét, maximum hárommillió forintig, visszatéríti.

A szervezet elnöke kiemelte, az édesanyák júliustól a csecsemőgondozási díj (csed) összegének emelésével a szülést követő első hat hónapban a korábbi nettó keresetüknél magasabb összeget kapnak. A családszervezetek javaslatát meghallgatva a kormány az új törvényekbe beleépítette azt, hogy a július 1. előtt megszületett kisbabák esetén is jár a megemelt csed.

A családszervezetek adventi vására idén sem marad el

Eddig az adománygyűjtésben több mint kétmillió forint gyűlt össze. A cél azonban a 2,5 millió forint – tudhatjuk meg az Adjukössze.hu oldaláról.

Az összegyűlt összegből a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványt szeretnék támogatni, elsősorban egy speciális hordággyal.

A koronavírus által kialakult helyzet miatt idén nem tudnak a családszervezetek és a családok összegyűlni, ezért online tartják meg ezt a vásárt.

„Ez a vásár már részben le is bonyolódott, hiszen Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és lánya, Júlia most is ugyanúgy, ahogyan az elmúlt években is, adventi koszorúkat készített számunkra, csak most nem a helyszínen, hanem az otthonukban. Több mint ötven adventi koszorút, különböző karácsonyi díszeket juttattak el hozzánk a múlt héten, melyet egytől egyig mind el tudtunk adni” – mondta a szervezet elnöke.

Az adománygyűjtés december 10-ig tart.



