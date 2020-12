Főmenü – új gasztroműsor indul Széll Tamással és Anger Zsolttal a Dunán

Megosztás Tweet



Karácsony másnapján indul a Főmenü, a Duna Televízió vadonatúj gasztroműsora. December 26-tól szombatonként 17 órától Széll Tamás Michelin-csillagos séf és Anger Zsolt színész, rendező jobbnál jobb, otthon is elkészíthető receptekkel készülnek a nézőknek. A két házigazda zömében magyaros ételeket szolgál majd fel vendégeinek egy csipetnyi újragondolással. Természetesen nem hiányozhatnak olyan klasszikusok sem, mint a véreshurka, a töltött káposzta vagy a szalontüdő, persze nem a megszokott formában.

A 26 részes sorozat alatt mintegy 80–84 receptet készítenek el. A sorozat első, karácsonyi részében ünnepi ételek kerülnek az asztalra. Amíg Széll Tamás töltött káposztát készít, addig Anger Zsolt egy klasszikus karácsonyi süteményt, a már említett Rigó Jancsi újragondolt változatát mutatja meg a nézőknek, amibe párja anyukájának különleges meggybefőttjéből is csempész.

Majd levezetésként közösen ínycsiklandozó kacsamájat varázsolnak vendégük, Puskás Tivadar, színész és a maguk tányérjára.

Minden epizód egy alapanyag köré szerveződik:

a csirke-, a marha-, a disznó- és a vadhúsból készült ételek mellett pultra kerülnek az édesvízi halak, a tengeri herkentyűk vagy éppen a belsőségek is. Természetesen az édesszájúak is találnak kedvükre valót a műsorban.

A recepteknél próbálták figyelembe venni, hogy könnyen elkészíthetők legyenek, akár a kezdők számára is. A műsor során elkészített ételek receptjeit ők maguk írták.

Anger Zsolt elmondta,

már gyerekkora óta élénken érdeklődött a főzés tudománya iránt.

Első lépéseit nagymamája segítette a konyhában. Kisgyerekként egy szoba-konyhás lakásban éltek, így a konyha lett a játszótere. Később is szívesen töltötte el az idejét itt.

Vidéki színházakban töltött évei alatt sokszor főzött kollégáinak, barátainak. Mindig törekedett arra, hogy minél több technikát és fogást megismerjen ebből a művészeti ágból is.

Széll Tamással egy közös főzős projekt kapcsán ismerkedtek meg,

miután Anger Zsolt szerepelt egy gasztronómiai versenyben, ahol az egész ország megismerte főzőtudományát.

A Főmenü többi epizódjába is érkezik a házigazdákhoz egy-egy olyan vendég, akik maguk is szoros kapcsolatban állnak a gasztronómiával. Megfordul náluk többek között Csőre Gábor, Deutsch Anita és az ország kedvenc pékje, Szabadfi Szabolcs is.

Egy kísérő műsor keretében pedig a nézők bejárhatják a műsorral országot, hogy megtudják: honnan jönnek a legjobb hazai termékek.

Receptekért és további érdekességekért érdemes felkeresni a Mediaklikk/Főmenü oldalt, illetve a műsor Facebook-oldalát.

