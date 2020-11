Kékkel díszített sütivel is segíthet az autista gyermekeknek

Megosztás Tweet



Megközelítette a 24 millió forintot a felajánlások összege a Jónak lenni jó kampányban. A közmédia idén az Együtt az Autistákért Alapítvány munkáját segíti. Az alapítvány mától egy különleges figyelemfelhívó akciót is indított: kékkel, tehát az autizmus színével díszített süteménnyel bárki hozzájárulhat az adománygyűjtés sikeréhez – közölte az M1 Híradója.



Kékkel, azaz az autizmus színével díszített sütit készít Molnár Ferenc Caramel, aki elsőként csatlakozott az Együtt az Autistákért Alapítvány legújabb kampányához. Az énekes elmondta: családja révén érintett is, ezért évek óta segíti a szervezet munkáját.

Mostantól kezdve egy sütivel és egy fotóval bárki hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez.

Az alapítvány célja egy autista mintaház, diagnosztikai és fejlesztési központ létrehozása, amiben a közmédia is segít. A Jónak lenni jó december 20-án idén is egész napos műsorfolyammal készül, amelyben több meglepetés produkciót és videót is láthatnak majd a nézők.

A jótékonysági akció most nemcsak anyagi támogatást, hanem életre szóló élményeket is szeretne nyújtani az autista gyermekeknek, akik ismert emberekkel, sportolókkal és művészekkel is találkozhatnak.

A felajánlások összege péntekre átlépte a 23,5 millió forintot, de továbbra is várják a nézők segítségét. A 13-616-as számot tárcsázva vagy ugyanerre a számra sms-t küldve 500 forinttal támogathatják az Együtt az Autistákért Alapítvány munkáját.