Jónak lenni jó – Megható, ahogy Blaskó Péter autista fiáról mesél

Megosztás Tweet



A Nemzeti Színház művésze, Blaskó Péter is csatlakozott a közmédia Jónak lenni jó jótékonysági kezdeményezéséhez, ahol idén az autista gyermekeknek segítünk. A Kossuth-díjas színész a hirado.hu-nak mesélt autista fiáról, akinek különleges festményét ajánlotta fel a kampány számára.

Blaskó Péter színművész fia, Blaskó Bence kiskorában azt kérdezte: „Mama, miért nem jön ki a számon az, ami a fejemben van?” Felnőttként már a festményein keresztül mutatja meg egyedi, csodálatos világát, több kiállítása is volt már az évek alatt. Most a Jónak lenni jó kampányhoz a 32 éves művész felajánlotta egyik festményét.

Nagyon örülök, hogy idén az autisták megsegítésére kerül sor a Jónak lenni jó jótékonysági műsorban –mondta a hirado.hu-nak Blaskó Péter.

„Az autisták között ezerféle ember van, vannak hasonlóságok, de nem lehet ugyanabba a csoportba sorolni őket. A fiamnál kapcsolatteremtési zavar van, ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgokban nem tudja olyan pontosan kifejezni magát. Ugyanakkor

ha kezébe veszi az ecsetet, varázslat történik, és a művészetén keresztül teljesen ki tud teljesedni. Ő egy csodálatos ember és nagyon büszke vagyok rá.

Nagyon sok szeretet és odafigyelés kell ahhoz, hogy egy ilyen fiatalember megtalálja a társadalomban a helyét, ki tudja magát fejezni, és jól érezze magát a világban. Azt hiszem, valóban a szeretet a kulcs, és nekünk szülőknek talán az a legnehezebb, hogy megtanuljunk elengedni. Nem szabad túlfélteni, de mindig számíthatnak ránk” – tette hozzá.

Eddig több, mint húszmillió forint gyűlt össze

A Jónak lenni jó jótékonysági kampányában eddig több, mint 20 millió forint gyűlt össze. Bárki adakozhat a 13-616-as szám hívásával vagy a 13-616-as számra küldött SMS-sel üzenetenként 500 forinttal támogathatják az Együtt az Autistákért Alapítványt. A közmédia Jónak lenni jó egész napos műsorfolyama december 20-án immár kilencedik alkalommal várja a nézőket és a hallgatókat. A jótékonysági kampány támogatói egy autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrum létrehozásához járulhatnak hozzá.

Elsők között csatlakozott a Nemzeti Színház

A Nemzeti Színház idén is csatlakozott az MTVA Jónak lenni jó jótékonysági felhívásához. Ehhez kapcsolódóan meghirdették saját akciójukat is Vedd át és terjeszd: segíteni jó! szlogennel, melynek keretében a Magyar Teátrumi Társaság tagjait szólították meg, hogy álljanak össze egy-egy csoportos SMS-küldésre vagy hívás indítására.

„Színházunk idén is az elsők között csatlakozott a programhoz. Az árverésre a színház díszpáholyát ajánlottuk fel, ami a megjelölt fix nyolcvanezer forintos áron azonnal el is kelt. A nyertes a műsorra kerülő Rómeó és Júlia egyik előadására válthatja be felajánlásunkat abban a tudatban, hogy az előadáson túl a díszpáholyban további meglepetések is várják majd. Ezen túl, színművészeink közreműködnek az egész napos műsorfolyamban is. Blaskó Pétert, Berettyán Nándort, Katona Kingát és Rátóti Zoltánt láthatják az est során” – közölte a színház.