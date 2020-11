Jónak lenni jó: Fesztiválbérleteket ajánlottak fel

Megosztás Tweet



A Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál idén negyedik alkalommal támogatja a kezdeményezést – hangzott el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című csütörtöki műsorában.

Tavak fesztiválja, a minőségi kultúra kedvelőinek szóló, évről évre növekvő rendezvény. Hét éves pályafutásuk alatt egyre népszerűbb a komolyzene, természet és sportkedvelők körében.

Az alapvetően a Tisza-tavon indult fesztivál, 2021-re országos szintre növi ki magát, mivel további két helyszínen is el lehet majd látogatni. Jövőre a látogatók már Velencén és a Dunakanyarban is meghallgathatják a komolyzene gyöngyszemeit. A Magyar tavak fesztivál 2022-ben újabb megállóval bővül, mivel Balatonra is leköltözik.

Tekerj, fuss és csónakázz a kultúráért. Így szól a szlogenünk

– mondta Debreczeni Ildikó fesztiváligazgató.

Hat darab páros bérletet ajánlottak fel, melyek három napra biztosítják a részvételt. Kettőt a Tisza-tavi, kettőt a velencei és kettőt a dunakanyari rendezvényre.

A közmédia Jónak lenni jó! egész napos műsorfolyama december 20-án immár kilencedik alkalommal várja a nézőket és a hallgatókat. A jótékonysági kampány támogatói egy autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrum létrehozásához járulhatnak hozzá.

Eddig 22 429 500 forint gyűlt össze a Jónak lenni jó kampányban, de továbbra is várják a felajánlásokat. Az adakozni vágyók a 13-616-as számot tárcsázva vagy a 13-616-as számra küldött SMS-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal támogathatják az Együtt az Autistákért Alapítványt.