Micheliszék több millió forinttal támogatják a vírus elleni „versenyt"

Több mint hatmillió forinttal támogatja a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet koronavírus elleni erőfeszítéseit a túraautó-világkupát szervező francia Eurosport Events. A „Race To Care – kilométerenként egy euró” szlogen alatt futó kezdeményezéshez a címvédő Michelisz Norbert és versenyzőtársai is csatlakoztak.

A budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet egy azon intézmények közül, amelyek napi szinten harcban állnak a Covid-19 járvánnyal, s ehhez most 16 667 euró (több mint hatmillió forint) támogatást kap – számolt be honlapján a Hungaroring szerdán.

A támogatás a WTCR (Túraautó-világkupa) főszervezője, az Eurosport Events és a sorozat versenyzőinek adományaiból adódott össze. Az idén összegyűlt adományok összege eléri a 100 ezer eurót, így a Hungaroringen kívül a többi versenyhétvége helyszínéhez is kapcsolódik a „Kilométerenként egy euró” szlogen alatt futó kampány.

A WTCR bajnoki címvédője, Michelisz Norbert is a jótékonysági akció mellé állt.

„Fantasztikus ez az egész, megmutatta, hogy mi mind egy család vagyunk, és ha valami rendkívüli történik, mind összetartunk, még akkor is, ha a pályán késhegyre menő csatákat vívunk egymással. Nagyon jó érzés megmutatni, hogy az ilyen kezdeményezések véghez vihetők, és ami engem illet, nem is volt kérdés, hogy részt veszek benne, főleg, hogy a pénz egy része az egyik budapesti kórházat segíti. Nagyon hálás és boldog vagyok, hogy segíthetünk”

– fogalmazott az M4 Sport Forma–1-es szakkommentátora.

A #RaceToCare kampány lényege, hogy mindegyik pilóta minden egyes megtett kilométere után egy eurót adományoz jótékony célra, emellett a versenyzők önállóan is tettek felajánlásokat. Így gyűlt össze az augusztusban kezdődött szezon során 100 ezer euró, amelyből 16 667 eurót kap a Budapest 10. kerületében működő Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet.

„Férfiemberként kötődöm az autósporthoz, a fiammal többször is megnéztük már a Hungaroringen a Magyar Nagydíjat, ezért is külön öröm, hogy autósport-oldalról érkezik most segítség” – mondta Dr. Bodnár Attila, az intézmény főigazgatója a Hungaroring sajtóosztályának.

A szakember szerint számos olyan kisebb műszer beszerzése indokolt, amellyel megelőzhető, hogy a beteget lélegeztetőgépre kelljen tenni,

mert ha ez megtörténik, onnan már nagyon nehéz a visszaút.

A címlapfotó illusztráció.