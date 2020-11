Fényárba öltözik az Erzsébet híd a keresztény üldözöttek emlékére

Megosztás Tweet



Idén 260 millióra nőtt idén azok száma, akik a keresztény hitük miatt üldöztetést szenvednek szerte a világon. Ezért Budapesten az Erzsébet hidat, a Szent Gellért szobrot és négy keresztény felekezet templomát vörös fénnyel világítják meg szerda este – mondta Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár az M1 Ma reggel című műsorában.

Két célja van a Red Wednesday (Vörös Szerda) nevű kezdeményezésnek, az egyik a kegyelet gesztusa. Így emlékezünk a világ üldözött keresztényeire, közöttük arra a napi tucatnyi emberre, akiket a mai modern korban a keresztény hitük miatt gyilkolnak meg. A másik célja, hogy fölhívjuk a figyelmet a keresztényüldözés jelenségére – fogalmazott az államtitkár.

„Amikor egy keresztény embert meggyilkolnak a hite miatt, (...) a világ közvéleményét ez jószerivel hidegen hagyja. Nem indul Christian Lives Matter-mozgalom, nem ereszkednek féltérdre hollywoodi celebritások, nem emlékeznek meg erről élsportolók.

Ezért fontos ez a nemzetközi kezdeményezés, amely az Aid For The Church In Need elnevezésű karitatív szervezet kezdeményezése” – mondta Azbej Tristan, aki egyúttal a külföldi üldözött keresztények megsegítésére létrehozott Hungary Helps program vezetője is.

A Red Wednesday célja, hogy legyenek olyan országok, legyenek olyan napok, amikor a keresztény mártírokra emlékezünk.

Az államtitkár elmondta, hogy Budapesten az Erzsébet hidat és a Szent Gellért-szobrot fogják megvilágítani vörös fényfestéssel, összekötve a történelmi keresztényüldözés mártírságát a modern kori mártírsággal. Ezen kívül négy felekezet temploma – a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templom, Az Istenszülő Elhunyta ortodox templom, a Szilágyi Dezső téri református templom és a Budavári Evangélikus templom – borul díszkivilágításba szerdán.

„Azt tapasztaljuk a világban, hogy sokan úgy állnak hozzá ehhez a nagyon súlyos emberi jogi problémához és tragédiához, mintha a kereszténység az utolsó elfogadható társadalmi megkülönböztetés lenne. Úgy állnak hozzá, mintha az évente közel 3000 meggyilkolt kereszténynek az élete nem számítana a világban. E mögött mi több politikai ideológiát sejtünk” – fogalmazott Azbej Tristan.

„Az egyik megközelítés úgy próbálja általában a kereszténységet, illetve a keresztény demokráciát beállítani, mint egy jogfosztó eszmét. Ebbe a hamis narratívába nem fér bele a valóság, miszerint a világon a kereszténység ma a legüldözöttebb vallás” – jelentette ki.

„Ez nem egy politikai nagyotmondás, nem egy mártírsági verseny – ezt mutatják a tények. A világon 260 millió ember szenved hátrányos megkülönböztetést, vagy akár népirtás szintű támadásokat a keresztény hitük miatt”

– hangsúlyozta.

Azbej Tristan szerint a másik keresztényüldöző eszmeáramlat a politikai iszlamizmus.

„Nem az iszlám vallásról beszélek itt, hanem annak a radikális politikai vonulatáról. Ez az iszlámizmus Európában a migráción keresztül vetette meg a lábát, és azok, akik a migrációt támogatják, próbálják ennek a fenyegetésnek a mértékét elbagatellizálni. Ezért, amikor keresztény embereket ér támadás, megpróbálják azt úgy beállítani, mint egy magányos őrült terroristának a műve, illetve valami, ami mögött nem is vallási motiváció volt” – hangzott el a Ma reggelben.



A címlapfotó illusztráció.