Jól indulhat a jövő év a járvány szempontjából

Megosztás Tweet



Türelmet kért a Pfizer óriásgyógyszercég vezérigazgatója, Albert Bourla tegnap egy interjúban. Már gyártják a koronavírus elleni vakcinákat, és várják az engedélyt, de szerinte is csak jövő télre térhet vissza az élet a normális kerékvágásba. Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy 12 millió adag vakcinát kötött le a kormány az uniós keretből, de ha valahol máshol előbb készül el, érdemes onnan is rendelni – hangzott el az M1 Híradójában.



Az oltóanyag rendkívüli engedélyeztetését kérte sürgősségi felhasználásra a Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat pénteken, miután német partnerével a BioNTechhel közösen fejlesztett koronavírus vakcina 95 százalékos értékelést kapott.

„Ha a csoport megkapja az engedélyt, akár már néhány héten belül elkezdődhet az oltás Amerikában” – mondta a Kossuth Rádióban Karikó Katalin, a BioNTech alelnöke.

Kína is gőzerővel dolgozik az oltóanyagon. Sürgősségi programjukban már mintegy egymillió embert oltottak be a Sinopharm által kifejlesztett kísérleti vakcinával.

Öt kínai oltóanyagot tesztelnek

Jelenleg öt kínai fejlesztésű oltóanyag tart a klinikai tesztek ötödik fázisában. Ezeket az Egyesült Arab Emírségekben, Brazíliában, Peruban és Pakisztánban tesztelik.

Csütörtökön Európában elsőként Magyarországra érkezett meg az Oroszországban gyártott, és már több tízezer önkéntesen alkalmazott oltóanyag mintája. Különleges körülmények között folyamatosan –18 Celsius-fokon tartva szállították.

A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a most érkezett tíz ampulla vizsgálatát hamarosan megkezdik a hazai szakemberek, miután az orosz gyártó megküldi a vakcina teljes dokumentációját.

„Akár már január végén forgalomba kerülhet az orosz koronavírus elleni vakcina itthon” – jelentette ki Rusvai Miklós víruskutató csütörtök este az M1-en.

Itthon is megvizsgálják a vakcinát

Azt is elmondta, hogy most a magyar szakemberek is megvizsgálják az oltóanyagot, aztán önkénteseket oltanak be a vakcinával, és majd az eredmények alapján dől el, hogy engedélyezik-e a vakcina használatát itthon.

„Magyarország 12 millió vakcinát kötött le, ami nagy valószínűséggel elég lesz” – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta: Magyarország az összes elérhető és biztonságos hatóanyag gyártójával tárgyal.

A kormányfő leszögezte: a koronavírus elleni oltás önkéntes lesz, és csak olyan hatóanyag kerülhet majd itthoni forgalomba, amit a magyar hatóságok is ellenőriztek.