Az a légvédelmi rendszer védi majd hazánkat, amelyik a Fehér Házat is

Új légvédelmi rakétarendszert kap a Magyar Honvédség. A tervek szerint 2023-ra áll majd szolgálatba a norvég-amerikai fejlesztésű rendszer. Ezzel új képességeket is kap a honvédség, például a katonai drónokat is tudják majd hatástalanítani. Ezt a légvédelmi rendszert használja az Egyesült Államok is, a főváros, Washington légvédelmére – közölte az M1 Híradója.