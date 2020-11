Védenek a maszkok, itt a bizonyíték

Valóban védenek a maszkok a koronavírus ellen – ezt most már szegedi kutatók is bebizonyították laboratótiumi körülmények között. Például a kék színű sebészeti maszkok csaknem 95 százalékos védelmet nyújtanak. A még profibbaknál akár 99,5 százalékos teljesítmény is elképzelhető. Emlékezhetünk rá, hogy a világjárvány kezdetén még a WHO csak a fertőzötteknek ajánlotta a maszkot – azóta ez az elmélet megdőlt, mint ahogy sok minden más is a járvánnyal kapcsolatban – közölte az M1 Híradója.