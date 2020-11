A szolgáltatóktól lehet kérni az ingyenes internetet

Megosztás Tweet



A szolgáltatónál kell kezdeményezni az oktatási célú ingyenes internet használatát – erősítette meg Ormós Zoltán internetes szakjogász a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A szakember szerint a házi oktatás megtanítja a gyerekeket arra, hogy az internettel nemcsak játszani, hanem dolgozni is lehet, de vigyázni kell a kémprogramok letöltésével.

A kormány által biztosított ingyenes internetelérési lehetőség egyelőre a következő 30 napos időszakra érvényes, tehát addig, amíg az online iskolai oktatás zajlik. Azok a diákok jogosultak erre, akiknek az online oktatás kötelező, és érvényes jogviszonyuk áll fenn az iskolával – mondta Ormós Zoltán.

„Pillanatnyilag még a részletes szabályok ebből a szempontból nincsenek kidolgozva, de az biztos, hogy (a szolgáltatók) tágan értelmezik majd és biztosítják a kedvezményt, semmint az, hogy szigorúan értelmeznék” – véli a szakjogász.

Megerősítette, hogy a szolgáltatónál kell kezdeményezni az ingyenes internet használatát. Ma már a legtöbb internetes előfizetés mobiladatforgalom-alapú. Vannak adatkorlátok, de az oktatási célú internet ebbe nem számít bele, tehát nem terheli a családi internetforgalom adatának maximumát.

„Manapság már jobban elterjedtek a korlátlan adatmennyiséget biztosító előfizetések, és ezek keretébe nem számít bele (az oktatási célú internetelérés). Ilyen esetben utóbbi díjának a visszaigénylése jelenti majd a tényleges kedvezményt”

Ormós Zoltán szerint a gyerekek, de általában a felnőttek sem a munkával, hanem inkább a játékkal összefüggésben találkoztak először az internettel. A fiataloknál az egymással való kapcsolattartás dominál az internethasználatban, ezenkívül szórakoztató tartalmak, zenék, videók fogyasztására használják a netet. Fontos azonban, hogy megtanulják: az internet nemcsak szórakozásra való, hanem kutatásra, tanulásra, dolgozatírásra vagy egyéb formájú számonkérésre is alkalmas.

„Ez azt mutatja meg számukra, hogy ezek a »játékszerek« komoly munkára is alkalmassá teszik őket egy olyan időszakban, amikor nem tudnak bemenni az iskolába”

– fogalmazott Ormós Zoltán, aki felhívta a figyelmet az internethasználat veszélyeire is.

„A különböző letöltött tartalmakkal nagyon kell vigyázni, mert a letöltött filmekben, zenékben – de akár szoftverekben is, amelyek nem ellenőrzött és hivatalos forrásból származnak – nagyon gyakran találhatók olyan kártevők, rosszindulatú programok, amelyek képesek arra, hogy (a felhasználókról) adatokat lőjenek ki az internetre” – figyelmeztetett Ormós Zoltán.

Az úgynevezett kalózprogramok akár az ellenőrzést is képesek átvenni a számítógép felett. Olyan is előfordulhat, hogy kriptovaluták, például bitcoin bányászatára használják fel a gépünket úgy, hogy nem is tudunk róla, csak azt vesszük észre, hogy nagyon lelassul. Hasonlóan veszélybe kerülhetnek a szülők számítógépen tárolt adatai, például a netbankos azonosítók.

Ezért a szakember javasolta a kétlépcsős azonosítást, a mobileszközön vagy applikáción keresztül kapott jelszavak használatát,

így ugyanis sokkal nehezebb betörni egy számítógépbe.

A címlapfotó illusztráció.