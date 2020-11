A vakcina még nem jelent azonnali megoldást

Megosztás Tweet



Versenyfutás zajlik a világban a vakcináért, de mikor kezdődhetnek a különböző vakcinák magyarországi vizsgálatai?

„A korábbi tapasztalatok alapján a vakcina rögtön nem fogja megoldani a helyzetet, akkor is és utána is be kell tartani a járványügyi szabályokat” – fogalmazott Danielisz Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályvezetője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Hozzátette: ugyanakkor nagy lépés lenne egy oltóanyag, amelynek segítségével idővel visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.

„A központi európai uniós gyógyszerészeti ügynökség, vagyis az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ad engedélyt a legtöbb koronavírus-vakcina esetén, ezután az egész unió területén használható az oltóanyag” – ismertette.

Danielisz Ágnes azt mondta, arra számítanak a következő néhány hétben, hogy további emelkedés következik a fertőzésszámban, ezért fontosnak nevezte a megelőzést. A mostani intézkedések eredménye remélhetőleg ezután lesz tapasztalható.

