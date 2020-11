A citokinvihar kezelése a Dél-pesti Centrumkórház fő küldetése

Megosztás Tweet



A kórház felkészült a kihívásokra, miután az első hullámban is kiemelt intézmény volt a koronavírus-fertőzöttek ellátásában.

Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, természetesen felkészültek a kihívásokra, miután az első hullámban is a kórházuk kiemelt intézmény volt, és most is itt végzik az ország középső részén – két másik intézménnyel együtt – az ellátás „dandárját”.

A főigazgató szerint a koronavírus-fertőzés a legtöbb embernél tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel játszódik le, azonban a citokinvihar kialakulásakor súlyos gyulladásos állapot léphet fel, amikor nemcsak a tüdő, hanem a többi szerv is károsodik. Ilyenkor az antivirális kezelés helyett a gyulladásellenes terápia lép az első helyre - mondta.

Ismertette, keddig összesen 1275 beteget láttak el, és 216-an feküdtek az intenzív osztályon. Az 1300 pánciens közül 195 beteget veszítettek el, ez nemzetközileg is jó aránynak számít.

„A betegek, akik nem kerülnek az intenzív osztályra, átlagosan nyolc-tíz napot fekszenek benn, de akik tüdőgyulladást kapnak, átlagosan két hétig. Az intenzíven pedig három hét az átlagos ápolási időszak” – mondta.

Folyamatos az átcsoportosítás, a kórház szinte Covid-ellátó intézménnyé alakult, a belső munkaerőt is átcsoportosították, és vezényeltek is hozzájuk orvosokat és ápolókat, akik nélkül ezt a munkát nem tudnák elvégezni – jelentette ki a kórház főigazgatója.

A kutatási konzorcium – mint fogalmazott – tulajdonképpen egy klinikai vizsgálatokat végez, méghozzá a súlyos betegek klinikai vizsgálatát, és úgy készültek, hogy a citokinvihar elleni kezelést helyezik kutatásuk középpontjába, hiszen a betegek nagy részét emiatt veszítik el.

Már a kezdetektől alkalmaztak olyan gyógyszereket, amelyek alkalmazása mára általánossá vált, ebben úttörők voltak. Vályi-Nagy István kifejtette, a Covid–19 két szélsőérték között értelmezhető, az egyik, hogy nincs tünet, a másik, hogy rendkívül súlyos, halálhoz vezető tünetek jelentkeznek.

A citokinvihar egy általános gyulladás, amely nemcsak a tüdőt, hanem a többi szervet is megtámadja, és a légzés lehetetlenül el, ezért az ilyen betegek számára mindenképp biztosítani kell a légzésüket és azt, hogy megfelelő mennyiségű oxigén jusson a szervezetükbe.