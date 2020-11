Idén kevesebbet vásárolunk, mégis többet költhetünk ajándékokra

Megosztás Tweet



Az Árukereső.hu és a GKI Digital kutatása szerint idén karácsonykor szűkül az ajándékozottak köre, ennek oka a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet.

2020-ban kevesebb embernek terveznek ajándékot adni karácsony alkalmából. A földrajzi távolságok és a járvány második hullámában kialakult korlátozások miatt az emberek nem biztosak benne, hogy tudnak majd személyesen is találkozni, így az ajándékozás is elmaradhat. 2019-es év karácsonyán átlagosna 8 embernek készültünk kisebb-nagyobb meglepetéssel, idén ez a szám 5-6 főre korlátozódik, csupán a legszűkebb családra, és közeli barátokra.

Azonban mivel kevesebb ajándékot vásárlunk, így jelentősen nőhet az egy főre vetített ajándékok értéke. Bár kevesebb szerettünket készülünk ajándékkal meglepni, ez nem jár együtt azzal, hogy kevesebbet is költünk ajándékokra. Idén átlagosan 52 300 forint az ajándékokra szánt összeg, ami a tavalyi évhez képest 8 százalékos emelkedést jelent. Tehát hiába veszünk kevesebb ajándékot, a felmérés szerint átlagosan többet költünk idén.

Azok, akik saját bevallásuk szerint idén kevesebbet költenek majd ajándékra, főleg a járványhelyzet miatti megfontoltabb, takarékosabb életvitel, vagy esetleg konkrét anyagi nehézségek miatt kényszerülnek erre.

A kutatásból az is kiderül, hogy mit választunk és mi alapján választjuk azt

A tavalyi évhez hasonlóan a ruházati cikk, játék, szépségápolás és kozmetikum a három legnépszerűbb ajándéknak szánt termékkategória, amelyben gondolkozunk szeretteink megajándékozásakor.

Idén utazást és különböző jegyeket 2019-hez képest jóval kevesebben terveznek megvásárolni.

Ez a vírushelyzet okozta bizonytalan helyzet és a kiszámíthatatlanná vált programoknak és utazási lehetőségeknek tudható be.

Azok száma azonban növekedett akik valamilyen otthon használható sportfelszerelést vásárolnának.

A megkérdezettek 45 százaléka tartja a legfontosabb szempontnak az ár-érték arányt a vásárlás során. A minőségre az átlagnál nagyobb hangsúly a 18-24 éves korban lévőknél helyezkedik, valamint náluk a legnagyobb az aránya, akik a termék márkáját és presztízsét is fontos szempontnak tartják.

Black Friday vagy inkább már Black november?

Továbbra is az akciók és a kedvezményes árak vadászása a legjellemzőbb a karácsonyi bevásárlásra. A karácsonyi akciók előszobája idén is a Fekete Péntek – Black Friday – lesz, ami viszont hazánkban már egyre inkább elszakad a kezdeményezés eredeti jellegétől és egy péntek helyett immár az egész novembert átívelő, több csúcsponttal is rendelkező akció-sorozat. Ebben a novemberi leárazásos időszakban a legtöbben már karácsonyra vásárolnak ajándékot, de vannak, akik ilyenkor még azért saját célra szánt termékekre is vadásznak.

Vásárlás az interneten

Az internetes vásárlás idén is a legnépszerűbb módja az ajándékok beszerzésének.

Az ötletelésre, ajándékválasztásra a magyar internetezők egyik leggyakoribb praktikája a webplázák kínálatának folyamatos böngészése. Minden harmadik ember inkább megkérdezi az ajándékozottat a kívánságáról.

Az ár-összehasonlító oldalak megkönnyíthetik a termékek közötti eligazodást és a legjobb ajánlatok megtalálását.

Az internetezők 41 százaléka kifejezetten a vírushelyzet miatt tervez többet online vásárolni, 48 százalékuk pedig a tömegeket vonzó plázákba tervez kevesebbet látogatni ajándékvásárlás végett.

A konkrét webáruház kiválasztása igen megfontolt folyamat, a mérlegelési tényezők közé tartozik az áron felül például a kereskedő megbízhatósága, valamint a korábbi vásárlók visszajelzései, tapasztalatai is.

A címlapfotó illusztráció.