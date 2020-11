Jövőre 650 hektárral több lesz a zöldterület a tervek szerint

Megosztás Tweet



Sikeres a Településfásítási program. Eddig 140 településen négyezer fát ültettek el. A tavasszal indult program ötszáz, tízezer lakosnál kisebb település számára biztosít 12 ezer sorfát és az elültetéséhez szükséges eszközöket.

Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára, Czunyiné Bertalan Judit, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Udvardi Marianna polgármester a program támogatásából megvalósuló faültetésen a mocsai Arany János Általános Iskola melletti területen (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Javában zajlik a településfásítási program őszi szakasza: már 140 településen csaknem négyezer fát ültettek el. A kezdeményezés célja, hogy a fás területek növelésével élhetőbb környezetet teremtsen a helyiek számára.

„Nyár elején hirdettük meg a programot. Két időszakot ölelt fel, egy őszi ültetési időszakot és egy tavaszit, amit majd, ahogy a fagy engedni, el fogjuk kezdeni. Ebben a két időszakban csaknem ötszáz településen 12 ezer nagy méretű sorfát, parkfát fogunk elültetni, közösen a település lakóival” – mondta Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára az M1 Magyar gazda című műsorában.

A tízezer lakosnál kisebb települések igényelhettek facsemetéket

és az elültetésükhöz szükséges eszközöket az Agrárminisztériumtól. A kezdeményezés népszerűségét jelzi, hogy a fák a támogatás meghirdetése után szinte azonnal elkeltek.

„Az első időszak másfél óra alatt fogyott el, a tavaszi félóra alatt. Ez azt mutatja, hogy nagyon sikeres a program. Sőt, a közösségi hálón azt lehet látni, hogy más mozgalmak is csatlakoznak ehhez a településfásítási programhoz” – tette hozzá.

A programban részt vesz a Komárom-Esztergom megyei Dömös is. A Rám-szakadék bejáratánál található település kedvelt turistacélpont, így a most elültetett fákat az ide látogatók is megcsodálhatják majd.

A helyiek számára fontos, hogy megőrizzék a település képét. A fásítási programban kapott csemetéket azért ültetik, hogy Dömösön 20-30 év múlva is legalább annyi fa legyen, mint most.

Az önkormányzat kezdeményezésére a csemetéket a község lakói örökbe fogadhatták. A fák gondozásában így 18 dömösi család és sok gyermek is részt vesz majd.

A csemeték elültetése, gondozása erősíti a helyi közösségeket, a fával borított területek növelése pedig enyhíti a klímaváltozás hatásait, csökkenti a környezeti ártalmakat, és élhetőbbé teszi a településeket.



„A nyaraink egyre szélsőségesebbek, melegebbek. Egy fával borított, árnyas erdőben akár 5–6 fokkal is hűvösebb lehet, mint a nyílt területen. Minél kevesebb az aszfalttal, a burkolattal ellátott terület, minél több a zöld terület, annál kellemesebb lesz a hőmérséklet. Emellett fontos szerepük van a szél- és a zajvédelemben, port kötnek meg. Nem utolsósorban pedig oxigént termelnek és szén-dioxidot kötnek meg” – fogalmazott.

A településfásítás, az Országfásítási program részeként, kapcsolódik a klíma- és természetvédelmi akciótervhez,

valamint az éghajlatváltozási cselekvési tervhez. A kormány célja, hogy az ország fával borított területét 27 százalékra növelje. A tervek szerint 2021-re 650 hektárral nő a zöld területek nagysága.