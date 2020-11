Céges karácsony home office-ban? Lehetséges!

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány az élet minden területén újfajta gondolkodásmódot igényel, mert a váratlan helyzet kibillentette a cégek, szervezetek működését a megszokott mederből.

A vírushelyzet globális szinten óriási fennakadásokat és változásokat okozott a hétköznapokban és a gazdasági életben egyaránt. A rutinszerű feladatok tulajdonképpen egy csapásra megváltoztak, és ahhoz, hogy egy-egy cég vagy annak bizonyos területei ne álljanak le, el kellett engedni a régi, esetenként már nem hatékony munkavégzési metódusokat.

A vállalatoknál a HR-nek is alkalmazkodnia kellett az „új normálishoz”, aminek egyik első lépcsőfoka az otthoni munkavégzésre való átállás volt azokban a munkakörökben, amelyekben ez kivitelezhető volt. Szilágyi-Bécsi Tímea, az INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft. tulajdonos-ügyvezetője arról beszélt, hogy

ha a home office-nak megvannak a technikai feltételei, és megfelelő működési elveket alakítanak ki a vezetők, akkor az igenis működik.

„Meghatározott rendet kell kialakítani, aminek része egy megfelelő munkavégzési szabályrendszer, ami a munkavállalónak és a munkaadónak egyaránt kielégítő lehetőségeket biztosít. A munkatársaknak el kell tudniuk választani a munkavégzést a magánélettől, hiszen többen beleesnek abba a hibába, hogy elkalandozik a figyelmük, és inkább a házimunkával foglalkoznak. Az otthon eddig csak otthon volt, de egy része most átalakult irodává, és így például a családtagoknak is jelezni kell, hogyha munkaidő van, ne zavarjanak.

Mentálisan nagyon jót tesz az, ha valaki ugyanúgy felöltözik, mintha munkába készülne, ez is keretet ad a munkaidejének

– mondta tapasztalatairól a szakember, hozzátéve, hogy a virtuális világtól nem kell tartani, meg kell találni abban is a lehetőségeket.

Szilágyi-Bécsi Tímea

Virtuális kávézás, online karácsonyi parti

Szilágyi-Bécsi Tímea arról is szót ejtett, hogy a válsághelyzetben sok cégvezető pánikba estett, és elbocsátották munkavállalóikat, pedig ennek kellene az utolsó lépésnek lennie. A munkatársaktól való megválás műszakátszervezéssel, hosszabb munkaidőkeret vagy részmunkaidő bevezetésével, esetleg szabadságok kiadásával megelőzhető, ehhez pedig érdemes költségkalkulációt készíteni, hogy hosszú távon melyik jelentheti a legjobb megoldást. Érdemes ilyenkor kalkulálni azzal is, hogy mennyi a toborzási költség, amikor újra elindul a cég, akár már rövid távon.

A tréner szerint számos cégvezető attól tartott, hogy virtuálisan nem lehet egyben tartani a csapatot, pedig némi kreativitással ez is megoldható.

Sok helyen már virtuális kávézást vagy ebédet szerveznek a munkatársak,

ami ugyan némileg más élmény a megszokotthoz képest, de az összetartozás érzését adja, és motiváló erővel hat. Emellett egyre többen gondolkoznak netes karácsonyi partikban, és az online csapatépítő tréningek népszerűsége is nő.

Ami a munkaerő kiválasztását illeti, sok cég online interjúztat.

Ahol ragaszkodtak a személyes interjúhoz, ott értékes jelölteket veszítettek el azzal, hogy nem tudták időben megszervezni azt.

Véleményünk szerint legalább az első körös interjút le lehet bonyolítani az interneten keresztül, hiszen van kamera, van mikrofon, és az első benyomást így is ki lehet alakítani. Az ajánlattételnél már célszerű személyesen is találkozni, de az online forma a teljes folyamatot felgyorsíthatja” – értékelt. Ezzel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a legtöbb cég tudásban, tapasztalatban keresi a munkavállalókat, de meg kell nézni, hogy a leendő munkatársból mi hozható ki hosszú távon, hova tudjuk eljuttatni.

A HR-szolgáltatókról szólva elmondta, hogy leggyakrabban ár és méret alapján választják ki azokat a cégek, pedig arra kellene figyelni, hogy milyen értéket visznek a vállalatba. Ha valaki gyorsan akar lezárni egy pozíciót, akkor nem feltétlenül veszi figyelembe, mi az ügyfél hosszú távú érdeke.

