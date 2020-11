Hős katonaorvosokra emlékeztek Budapesten

Megosztás Tweet



Katonai tiszteletadás mellett helyeztek el koszorúkat a magyar orvos hősi halottak emlékszobránál a Nemzeti Fórum Egyesület és a Honvédelmi Minisztérium közös megemlékezésén szerdán Budapesten.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke köszöntőt mond a hős katonaorvosok tiszteletére tartott megemlékezésen a a magyar orvos hősi halottak emlékszobránál a főváros VIII. kerületében, az Üllői úton 2020. november 4-én (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke beszédében azt hangsúlyozta: több mint egy évtizede jönnek el ehhez a szoborhoz emlékezni és emlékeztetni az elmúlt évszázadok hős orvosaira, egészségügyi dolgozóira, mentőseire, ápolóira, azokra, akik a legnehezebb időkben is tudásuk legjavát adva segítettek másokon.

Felidézte: 64 éve, 1956-ban a szerdai megemlékezés helyszínén, az Üllői úton tankok dübörögtek. Ő a Teréz (akkor Lenin) körúton lévő lakásuk erkélyéről nézte a körúton haladó szovjet harckocsikat.

Azt hangsúlyozta:

az elmúlt évtizedek megpróbáltatásai után a mostani fiatalok sem lehetnek nyugodtak, többi között a koronavírus-járvány és a terrorveszély miatt.

Ugyanakkor napjainkban is ott vannak a kórházakban, orvosi rendelőkben, mentőautókban azok, akik „próbálják a lehetetlen helyzetben is a lehetségest” megtenni – mondta, kiemelve: ezért a mai orvosoknak, ápolónőknek, az egészségügyben dolgozóknak is kifejezik tiszteletüket.

Wikonkál Norbert Miklós, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának főigazgatója kiemelte: köszönet és dicsőség illeti az elődöket, akik például a forradalom idején látták el a sebesülteket. Fontos viszont, hogy a mai generációkban is tudatosítsák: „a helytállás mindenki számára kötelező. Vigyázni kell az emberek életére, az emberek egészségére. Mindenkinek vigyáznia kell saját egészségére” - jelentette ki.

A rendezvényen körbenézve megjegyezte:

az, hogy most mindenki maszkot visel, jelzi, hogy „a harc soha nem ér véget”, csapataink most is „harcban állnak”.

A kórházak zárt falai mögött óriási küzdelem folyik – mondta.

Magyarországnak meg kell küzdenie a koronavírus jelentette kihívással - közölte, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a feltételek adottak az egészségügyben, a dolgozók „derekasan” helytállnak.

A főigazgató kitért arra is, hogy az egészségügyben jól időzítették az átalakulásokat. Az új jogállási törvény véleménye szerint „új érát” jelent.

Az elhunyt hősökről az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület, a Magyar Patrióták Közössége, valamint a Rákóczi Szövetség egy-egy képviselője is megemlékezett.

A koszorúzást követően a résztvevők a VIII. kerületi emlékműnél elhelyezték a kegyelet virágait, valamint az emlékezés fáklyáit.