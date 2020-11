Azonnal milliós bírsággal sújthatók az üzletek a felelőtlen vásárlók miatt

Megosztás Tweet



Újabb mérföldő a járványban – 5000-nél is több beteget ápolnak már kórházban a koronavírus miatt. Csak emlékeztetőül, a tavaszi első hullám idején ezer körül volt a csúcs, most ötször akkora a kórházak terhelése. A kormány indoklása szerint éppen ezért kellettek az újabb szigorítások. Ne feledjék, ma éjféltől reggel 5-ig ismét kijárási korlátozás lesz. A kormány már benyújtotta a rendkívüli jogrendről szóló javaslatát a parlamentnek – közölte az M1 Hríadója.



3928 új fertőzöttet regisztráltak, és 84 beteg elhunyt szerdán Magyarországon. A kormányzati koronavírus-portál közlése szerint az elhunytak többségében idős, krónikus betegek voltak. A járvány kezdete óta 2147-en haltak meg itthon koronavírusban. Közben az aktív fertőzöttek száma megközelíti a 70 ezret, vagyis ennyien betegek jelenleg.

„Nagyon erős növekedés jellemzi a járvány terjedését Magyarországon és Európában egyaránt” – mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján.

Müller Cecília úgy fogalmazott: több európai országban az egészségügyi ellátórendszer már teljesítőképessége határához érkezett, amit szeretnének Magyarországon elkerülni. A szakember hozzátette: a kijárási korlátozással az a cél, hogy megszüntessék a csoportosulásokat, amelyek a vírus terjedését fokoznák.

Egyre több a büntetés

Közben egyre több esetben bünteti a rendőrség azokat, akik megszegik a szabályokat. A kormányzati koronavírus-portálon mostantól részletesen közlik, hogy hány céget vagy embert figyelmeztettek, illetve bírságoltak meg.

Ebből kiderül például, hogy már több, mint 3400 alkalommal intézkedtek hatósági házi karantén megszegése miatt, több mint 2600 esetben a maszkviselés szabályainak megszegése miatt és eddig 12 alkalommal üzletekkel, vendéglátóhelyekkel, szórakozóhelyekkel szemben.

A rendőrség célirányosan is ellenőrzi a bevezetett védelmi intézkedések betartását

– fogalmazott az ORFK szóvivője, Gál Kristóf. Emlékeztetett: hétfőtől a rendőrség kereskedelmi hatósági jogkört kapott, amely lehetővé teszi az ellenőrzéseket az üzletekben, és akár bezárással is sújthatja azokat a helyeket, amelyek nem tartják be a védelmi szabályokat.

„A legfrissebb adatok is azt bizonyítják, hogy azonnali intézkedésekre van szükség, ezért a kormány már be is nyújtotta az Országgyűlésnek a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot” – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: a kormány kiemelt célja, hogy az emberéleteket megvédje, ehhez azonban gyors döntésekre van szükség, amelynek pedig a veszélyhelyzet alatti rendkívüli jogrend teremti meg az alapjait.

Egy pékséget, valamint egy italboltot is bezáratott a rendőrség

A járvány kezdete óta kötelező maszkot hordani egyebek mellett a boltokban is. De még mindig vannak olyanok, akik ezt nem teszik meg, mert szerintük nincs vírus és szabályokra sincs szükség.

A szabályok betartatását nehezítik az álhír- és összeesküvéselmélet-terjesztők és a vírustagadók is. Mint például Gődény György, Pócs Alfréd vagy az a Lenkei Gábor, aki több videójában átverésként hivatkozik a járványra azt állítva, hogy a koronavírus nem veszélyes, és csak annak lesz baja, aki fél.

Veszélyt jelentenek a maszkmentes napot hirdetők is

Ugyanekkora veszélyt jelentenek azok is, akik maszkmentes napot hirdetnek és arra buzdítják az embereket, hogy dobják el a védőeszközt, és legyenek – ahogy fogalmaznak – a büntetőjogi következményekkel nem törődve szabadok.

Ezek az emberek és követőik a saját és a többi ember egészségét is veszélyeztetik, amellett hogy a hónap elejétől nemtörődömségükkel már mások megélhetését is kockáztatják.

November 2-tól megszűnt a korábbi szabályozás, amely szerint először figyelmeztettek a rendőrök,

majd jött a bírság és végső esetben a bezárás, ezért a kereskedők felelőssége is nagyobb – mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György.

Rámutatott: hétfőtől akár már az első alkalommal is bezárható az üzlet minimum egy napra, de akár egy évre is, illetve százezertől egymillió forintig terjedő bírság is kiszabható.

Sűrűbben, az eddiginél nagyobb erővel végzi az ellenőrzéseket a rendőrség, és súlyosan bünteti a mások egészségét veszélyeztetőket – mondta az ORFK szóvivője az operatív törzs tájékoztatóján. Gál Kristóf kiemelte: a rendőrség szerdán a maszkviselési szabályok megsértése miatt egy pékséget, illetve egy italboltot záratott be három napra.

A címlapfotó illusztráció.