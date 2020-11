Ez vár ránk, ha visszatér a digitális oktatás

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány rendkívüli kihívások elé állította a családokat, tavasszal az online oktatásra való áttérés olykor szürreális helyzeteket teremtett. A legnagyobb kihívás a természettudományok területén és a matematika terén jelentkezett, de az önsegítő csoportok és az online felületek nagy segítséget adtak, adnak a gyerekeknek és a szülőknek is újra megtalálni a lelki egyensúlyt és feldolgozni a tananyagot.

Március 16-án lépett életben a tantermen kívüli digitális munkarend az iskolákban, ennek értelmében a gyerekek az általános és középiskolákban egyaránt áttértek a távoktatásra. Ez a precedens nélküli állapot leginkább a kisdiákoknak és szüleiknek okozott sok nehézséget, amin együtt kellett átlendülniük.

Fülöp Hajnalka, a csaknem kilencvenezer fős Online otthonoktatás Facebook-csoport alapítója arról beszélt, hogy a szülők szerepkonfliktust éltek át: munkavállalóként, szülőként, az oktatásban segítőként és az otthoni jólét biztosítójaként is helyt kellett állniuk, párjuk támogatása mellett.

Tudatos digitális szülőket segítő programja keretében módszerekkel, gondolkodásmóddal, digitális eszközökkel segíti a 21. századi gyerekeket nevelőket.

Mint mondta, a tárgyi tudás hiánya főként a természettudományok és a matematika terén jelentkezett, amit csak tovább nehezített az ezeket övező negatív attitűd, ami általában jellemző. Egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógus-továbbképzésen például egy alsós tanító arról számolt be, hogy már a szorzótáblánál sokszor érezte, a szülő le van maradva a gyerekétől.

Molnár Janka Sára, az Oktatás Online Digitálisan vezetője szerint a digitális oktatásban ahány ház, annyi problémával szembesültek a családok.

„Sajnos sok háztartásban nem áll rendelkezésre elegendő eszköz. Ez nem csak Kelet-Magyarországra igaz, ugyanis Budapesten és környékén is sok családot ismerünk, akiknél a három-négy gyermekre egy-két számítógép jutott, és ezekkel kellett megoldani a szülőknek a home office-t és a gyerekeknek a tanulást” – fogalmazott.

Játékosan is lehet tanulni

Molnár Janka Sára arról is beszélt, ha megnézzük az elmúlt száz évet, szinte minden rohamosan változott, fejlődött a közlekedéstől a kommunikáción át a mindennapi élet ügyintézéséig, kivéve az oktatást. Száz éve szinte ugyanazokkal a módszerekkel tanítottunk, mint ma.

Szerinte ez nem maradhat így, az online platformok lehetnek az első úttörők a változás felé.

Hasonlóan vélekedik Mosóczi András, hazánk egyik legnépszerűbb matematikaoktató weboldalának alapítója. A jelenleg 140 ezernél is több felhasználót érdekel a weboldala. A Mateking.hu alapító-vezetője szerint azért fontosak az online felületek, mert ezek rendkívül sok szemléltető módszert sűrítenek össze kis helyre.

Egy-egy ötperces tananyag elkészítése náluk 15-20 órát is igénybe vehet, így nyilván nem várható el egyetlen tanártól sem, hogy egy szál krétával a kezében egy zöld tábla előtt ugyanazt produkálja, mint egy ilyen tananyag. A diákoknak és a modern oktatásnak azonban igénye van ezekre a tananyagokra, de semmiképp sem a tanár helyett, hanem a tanár mellett.

Ezek a digitális tananyagok az új világ tankönyvei.

Komoly probléma, hogy gombamód szaporodnak az ilyen-olyan online oktató felületek, ahol kétes értékű, sok esetben sem szakmai, sem didaktikai tapasztalattal nem rendelkező cégek és magánszemélyek próbálnak hasznot húzni a szülők kiszolgáltatott helyzetéből és tanácstalanságából. Az eligazodásban támpont lehet, hogy vajon létezett-e már a platform a járvány előtt is, bár néhány kiváló oktató oldallal is találkoztam az elmúlt fél évben abból a több tucatból, amely most kezdte a működését – mondta Mosóczi András.

A matematikaoktatás régi motorosaiból, akik már öt évvel ezelőtt is bőven a pályán voltak és most is nagyon népszerűek, két igazán nagy platform említhető meg. Az egyik az általános iskolásokat és középiskolásokat oktató Matekmindenkinek.hu a másik pedig a középiskolai és egyetemi matematikát oktató, általam vezetett Mateking.hu weboldal – tette hozzá Mosóczi.

