Jönnek a téli hónapok, ne felejtsük el autónkat felkészíteni

A téli hideg idő ránk is megterhelő hatással van, és így van ez az autónknál is. A téli szezonra való átállás talán egyik legfontosabb eleme a gumiabroncs cseréje, a téli gumi nem csak akkor ajánlott, amikor már esik a hó. A gumicserén felül érdemes az autó többi részét is felülvizsgáltatni.