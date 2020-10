Az őszi bronzos és mályva színű krizantém a legkeresettebb

Egy hét múlva mindenszentek ünnepe és halottak napja. A temetők és a virágüzletek már készülnek, a legtöbben ezekben a napokban veszik meg a mécseseket és a virágokat, mások viszont kihasználták a hosszú hétvégét és már most felkeresték elhunyt szeretteik sírhelyét. A járványhelyzet miatt talán még jobb is, ha nem mindenki egyszerre látogat ki a temetőkbe. Merthogy ott is fontos a távolságtartás és a maszkviselés – közölte az M1 Híradója.