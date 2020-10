Meg kell hosszabbítani a műszaki akadályokat a föld alatt

Megosztás Tweet



Továbbra is aktív a balkáni migrációs útvonal – mondta a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója az M1 szombat esti műsorában.



Bakondi György kiemelte, a magyar-szerb határon is jelentős az illegális bevándorlók száma. Tájékoztatása szerint az idén már 320 embercsempészt fogtak a tavalyi 150-nel szemben. Emellett a több mint 28 ezer idén elfogott határsértő is azt jelzi, hogy a magyar-szerb, a magyar-román, esetenként a magyar-horvát határ is az embercsempészek által kedvelt útirány – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a magyar határon épített kerítés komoly akadályt jelent a migránsok számára, ezért kívánják elkerülni járműveken vagy aláásott alagutakkal. Ez indokolja azt, hogy a műszaki akadályt mélységben, a kerítés alatt több helyen is meg kell hosszabbítani – mutatott rá.

Bakondi György arról is beszélt: a Vajdaságban a lakosság fél, a közbiztonságra súlyos negatív hatást jelentenek az ott tartózkodó illegális migránsok.