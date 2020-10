Magyarország védekezése sikeres: középmezőnyben a fertőzöttek száma

Megosztás Tweet



A hivatalos adatok szerint az év eleje óta már több mint 40 millió embert fertőzött meg a koronavírus. Nem is titkolják a szakemberek, hogy a valós számot senki nem tudja. Európában továbbra is a belga, spanyol, olasz adatok a legrosszabbak, ha egyben nézzük az első és a második hullám statisztikáit. Arányaiban, a lakosságszámhoz képest Magyarországon harmadannyian haltak meg a járványban, mint az uniós átlag – hangzott el az M1 Híradójában.



Az Egészségügyi Világszervezet az egymillió főre jutó koronavírusban elhunytak számát rangsorolja Európában. A lista legvégén Belgium áll 906 halálesettel, ők állnak a legrosszabbul. Utánuk következik Spanyolország, Olaszország és Svédország is. A teljes időszakot tekintve Magyarország 14. helyen, a középmezőnyben van. Pontosan ugyanannyi halálesettel, mint Dánia.

A rangsorolásból az is kiderül: az unió tagállamaiban átlagosan 350 halottal számolnak egymillió lakosonként. Magyarországon ez a mutató éppen harmadennyi. Vagyis itthon harmadannyian haltak meg eddig a járványban, mint az uniós átlag.

A fertőzöttek számában is középmezőnyben helyezkedünk el

Szintén a WHO készítette azt a ranglistát, amelyen a fertőzöttek száma látható, egy millió főre vetítve. 4737-el Magyarország itt is középen, a tizedik helyen áll. A számítás szerint Lettországban, Cipruson és Görögországban a legalacsonyabb a fertőzöttség. Magyarország sokkal jobb helyzetben van például a környező országoknál, de a lista végén álló Spanyolországnál is.

A WHO elemzéséről tegnap Müller Cecilia országos tisztifőrorvos is beszélt. De az adatokról szó volt hétfőn az Országgyűlésben is. Igaz, baloldali pártok ezúttal is teljesen más számokról beszéltek. A párbeszédes Szabó Tímea ismét odaág ment, hogy hazánkat a legrosszabban teljesítő országok közés sorolta. Ráadásul ezt többször el is ismételte.

Ebből a kijelentésből a WHO adatai alapján annyi igaz, hogy Bulgáriában és Romániában is rosszabbak az adatok, de például Németországban, Luxemburgban, Svédországban és Belgiumban is, hogy csak a nálunk fejlettebb országokat említsük. Az ellenzéki pártok álhírterjesztése ennek ellenére kedden is folytatódott.

Magyarország védekezése sikeres

Ez sem igaz, hiszen látszik, hogy jelenleg a 27 tagállamból 17 mögöttünk van a WHO listáján. Hétfőn a parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta erre a figyelmet, és leszögezte, hogy Magyarország védekezése sikeres.

Orbán Viktor azt mondta: amikor az ellenzék a magyar védekezést támadja, nem a kormányt, hanem az orvosokat és a magyar egészségügyet támadja, akik jól végzik a munkájukat. A miniszterelnök hozzátette: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az ország a lehető legjobban védekezzen, ebből nem érdemes politikai kérdést csinálni.