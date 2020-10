Ismét a városba tévedt Miskolc „bundás réme”

Megosztás Tweet



Fokozódik a medve-pánik Miskolcon – ha egyáltalán még lehet fokozni. Hajnalban megint lakott területre merészkedett egy medve, vélhetően ugyanaz, amelyik napok óta a városban és a város környékén kószál, több videó is készült róla. Kora reggel egy férfit a saját telkén látogatott meg a medve, gyümölcsszedés közben. Az utolsó pillanatban ugrott be a kocsijába és onnan hívott segítséget – közölte az M1 Híradója.

Nemrég került nyilvánosságra az a felvétel, amelyen jól látszik, hogy egy barnamedve rohan Miskolc belvárosa felé. Az autó szorosan követi a medvét, aki emiatt egyre gyorsabban menekül.

Az állat valószínűleg megijedt az autótól, amely üldözte, és így a városba menekült. Az első nagyobb kereszteződésnél le is tért, hogy minél távolabb kerüljön a kocsitól. Hétfőn pedig egy férfi telkén látták a medvét: éppen gyümölcsöt evett. A férfi az utolsó pillanatban ugrott be a kocsijába és onnan hívott segítséget. A helyiek azt mondták: nem tudják, mit csináljanak, ha összefutnak a medvével.

Miskolcon rendkívüli őrjáratba kezdtek azokon a területeken, ahol látták a medvét. Hétfőn a Bükki Nemzeti Park szakemberei is átvizsgálták a területet. Az egyik kerítésen korábban szőrcsomót is találtak. Az állatot azóta is keresik.

A szakemberek az elmúlt napokban többször is elmondták, hogy aki medvével találkozik, ne próbálja megközelíteni, hanem halkan húzodjon fedezékbe. Ha az állat mégis észreveszi az embert, akkor higgadt hanghatásokkal kell megpróbálni távol tartanai: például kiabálással.