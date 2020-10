Pénteken versenyez a magyar csapat a Bocuse d’Or kontinensdöntőjén

Megosztás Tweet



A pénteki zárónapon versenyez a Veres István séf vezette magyar csapat a Bocuse d’Or nemzetközi szakácsverseny idén Tallinnban megrendezett kontinensdöntőjén.



A világ legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d’Or európai döntőjét a koronavírus-járvány miatt ebben az évben nézők nélkül rendezték meg, de legalább nem veszik el a rengeteg felkészülés, hiszen az eseményt májusban egyszer már elhalasztották – emlékeztetett az M1-en pénteki műsorában a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke.

Hamvas Zoltán hozzátette azonban, hogy a halasztás időt is adott a még alaposabb felkészülésre. A verseny magyarországi selejtezőjének döntőjét ugyanis februárban tartották, így csak ekkor dőlt el, hogy Veres István képviselheti idén Magyarországot.

Az eredményhirdetésig minden csapatnál titok, hogy milyen ételeket készít,

ám a fő alapanyagok ismertek. Az idei húsos téma a – magyartól különböző, márványosabb, zsírosabb húsú – észt fürj, ennek fel kell használni a belsőségeit is, és hozzá fürjtojást is kell tálalni. A tányéron tálalt fogás kötelező alapanyaga pedig a Dél-Észtországban tenyésztett afrikai harcsa.

Hamvas Zoltán elmondása szerint idén is cél, hogy a magyar gasztronómia bizonyos jellegzetességei is megjelenjenek a versenyfogásokban, ezért próbálnak magyaros alapanyagokat is felhasználni. Mivel Veres István erdélyi származású, ezért az erdélyi motívumok a tál, a menükártya dizájnjában is megjelennek – fűzte hozzá.

Veres István csapatának Molnár Bence commis (segítő) és Volenter István coach a tagjai,

és minden résztvevő nemzet delegálhat egy tagot a zsűribe is: Magyarországról idén Széll Tamás, a 2016-os Bocuse d'Or Europe győztese, a 2017-es lyoni világdöntő 4. helyezettje vesz részt a grémium munkájában.

Veres Tamás is tapasztalt versenyző, a Michelin-csillagos Babel étteremből érkezett – méltatta a magyar séfet Hamvas Zoltán, hozzátéve: a zsűritagok is mind európai csúcséttermekben dolgoznak, de a magyar csapat igyekszik őket is meglepni.

Mint emlékeztetett, húsz ország csapatai szokták megmérettetni magukat az európai kontinensdöntőn, ezúttal azonban négy versenyző visszalépett a világjárvány miatt. Idén a csütörtöki és pénteki napon is nyolc-nyolc nemzet versenyez; Európából ezúttal tíz csapat juthat tovább a 2021-es lyoni világdöntőbe – mondta el Hamvas Zoltán.