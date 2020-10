A Dal 2021: Ismét lehet jelentkezni a közmédia dalválasztó versenyére

Megosztás Tweet



2021-ben is A Dal című műsorban keresi Magyarország legjobb slágerét a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A dalválasztó a magyar könnyűzene tehetségeit, az általuk létrehozott értékteremtő magyar nyelvű produkciókat hivatott segíteni. Jubileumi, tizedik évada számos meglepetéssel várja a zenészeket és a nézőket.

A Dal 2021 nyertese többek között lemezfelvétel és videóklip készítésére is lehetőséget kap. Újdonság viszont, hogy a jubileumi műsorban nemcsak a végső győztes, hanem a döntőbe bejutottak közül a zsűri által legjobbnak ítélt négy versenyző is a zenei produkciójának fejlesztésére fordítható támogatásban részesül.

A pályázatra olyan, legfeljebb háromperces magyar nyelvű dallal lehet pályázni, amely még nem, vagy legkorábban 2020. március 30-a után került kereskedelmi forgalomba, médiafelületre (televízió, rádió, internet), illetve hangozhatott el nyilvános előadás keretében. A produkció során akár tíz fő is részt vehet az előadásban.



A Dal nyertese egyben a Petőfi Zenei Díj „év dala” elismerését is megkapja. A műsorban az előző évhez hasonlóan több különdíjat is átadnak, amelyek egyben a Petőfi Zenei Díj ezen kategóriájának díját is jelentik.

A nemzeti dalválasztó műsor ez évi szériájában nemcsak a dalok, hanem azok szövegei és szerzőik is versenyeznek „A Dal 2021 Legjobb Dalszöveg Írója” és egyben a Petőfi Zenei Díj Szövegírója díjért, amelyet a képernyős zsűri ítél oda. 2021-ben is várják a dalok akusztikus feldolgozását, amelyek immár második alkalommal hangozhatnak el a műsorban. A versenybe kerülő dalok mindegyike automatikusan részt vesz az online Akusztik Dalversenyben is.



„A Dal 2021 Felfedezettje” és egyben a Petőfi Zenei Díj Felfedezettje díjért egy olyan versenyzőt (előadót vagy együttest) tüntet ki a nemzeti dalválasztó műsor 2021-es mezőnyéből a képernyős zsűri, amelyik A Dal 2021 műsorban debütál, vagy a televíziós műsorban szerepel először nagyobb, országos nyilvánosság előtt, és kiemelkedő teljesítményt nyújt produkciójával.

A jelentkezés és a pályázati feltételek megtalálhatók adal.hu oldalon, amelyen november 10. (kedd) éjfélig lehet jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével.

„A Dal az egyetlen olyan műsor, amely új magyar könnyűzenei művek megszületéséhez járul hozzá. Az idén jubiláló produkció sikerét bizonyítja, hogy a szerzők évről-évre úgy hozzák nyilvánosságra dalaikat, hogy megfeleljenek a versenykövetelményeknek és szereplői lehessenek a több héten át zajló dalválasztó show-nak. Az elmúlt években annyi nívós pályamű érkezett a felhívásra, hogy A Dal 2021-ben már 40 előadó mutatkozhat be” – mondta Medveczky Balázs, a Duna TV csatornaigazgatója.

A Dal 2021 – jelentkezési határidő: 2020. november 10. (kedd) éjfél.

A címlapfotó illusztráció.