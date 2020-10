Már húszezer kismama használja az új magyar appot

Megosztás Tweet



Csak áprilisban indult, de már több mint húszezren töltötték le okostelefonjukra a PregHello nevű, teljesen ingyenesen használható mobilapplikációt. A magyar fejlesztésű app egy virtuális kalauz a kismamáknak, ahol minden fontos információhoz egy helyen juthatnak hozzá és a várandósság során felmerülő kérdésekre azonnali választ kaphatnak hiteles forrásból. Németh Nóra tulajdonos arról beszélt, az appot ténylegesen Magyarország specifikus tartalmakkal töltötték fel, így a várandós gondozástól egészen az igénybe vehető állami támogatásokig mindenben releváns segítséget tudnak nyújtani a kismamáknak – olvasható a PregHello közleményében.

Németh Nóra, tulajdonos, PregHello (Forrás: PregHello)

A XXI. századi információáradatban nincs könnyű dolga a kismamáknak, ugyanis a számtalan fórumról, internetes portálról bonyolult feladat összehalászni a ténylegesen megbízható tippeket, tanácsokat.

Ezzel szembesült Németh Nóra is a várandóssága alatt, akkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy ezen a jelenségen változtatni kell, és segítséget kell nyújtani a gyermeket váró nőknek.

„Miután megtapasztaltam, hogy mennyi ellentmondásos információ kering az online és offline felületeken, az az ötletem támadt, hogy csinálni kellene a kismamák számára egy olyan kalauzt, ami segíti őket a várandósság egész időszaka alatt – a kezdetektől a szülésig – és ami tényleg hiteles információkkal szolgál. Összegyűjtöttem azokat a kérdésköröket, amik várandósan engem foglalkoztattak és készítettem egy információs pakkot, amit később a különböző egészségügyi területen aktívan dolgozó szakértők, többek közt nőgyógyászok, dietetikusok, szoptatási tanácsadók az aktuális viszonyoknak megfelelően átírtak és lektoráltak. Így született meg a végleges szöveg, ami ma már több tízezer kismamának könnyíti meg a hétköznapjait az applikáció jóvoltából” – magyarázta.

Közel minden negyedik kismama ezt használja

A PregHello alkalmazásban belépéskor a felhasználónak meg kell adnia a várható születési dátumot, saját és pocaklakója nevét, így aztán hetente személyre szabott információkat kap, és folyamatosan követheti a baba fejlődését az interaktív felületen.

Az appban elhelyeztek egy teendők listát is. Itt felsorolják, mit kell bepakolni a kórházi táskába, mik a legfontosabb tudnivalók az otthoni előkészületekhez, milyen hasznos tanfolyamokra lehet elmenni.

Amint egy-egy feladatot letudott a kismama, azt a listában kipipálhatja, így pontosan tudja követni, hogy mit kellene még megoldania a hátralévő időben.

„Áprilisban jelent meg az applikáció, azóta több mint húszezer kismama töltötte le azt az okostelefonjára. Ez azért is óriási eredmény, mert Magyarországon évente körülbelül 90 ezer gyermek születik, tehát nagy arányban kezdték el használni a fejlesztésünket az anyukák. Most ott tartunk, hogy naponta száz új letöltésünk van és 5-6 ezer közötti a belépések száma, ami jó visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a felhasználóink tényleg visszajárnak az alkalmazásba és az a segítségükre válik” – fogalmazott Németh Nóra, hozzátéve, valakinek például az a szombat reggeli programja, hogy a férjével nézegetik a programot.

Az appot ténylegesen Magyarország specifikus tartalmakkal töltötték fel, tehát nem egy általánosan megírt amerikai szövegkörnyezettel találkoznak a kismamák.

Lehet tájékozódni többek közt a magyar várandósgondozásról, az igényelhető állami támogatásokról, hogy mire jó a várandós kiskönyv, miért kell fizetni vagy hogy melyik vizsgálat melyik héten van.

Soha nem lesz fizetős

„A kismamák le tudják tölteni a szükséges formanyomtatványokat is, így azzal sem kell bajlódni az ügyintézéskor. Természetesen tervezünk további fejlesztéseket is, például hamarosan súlygyarapodást is lehet majd mérni, illetve dolgozunk az angol nyelvű változaton is annak érdekében, hogy a Magyarországon élő, de magyarul nem beszélő várandós anyukáknak is segítséget nyújthassunk” – tette hozzá a PregHello tulajdonosa.

Az alkalmazás ingyenes, és az is marad, egyetlen funkcióját sem fogják a jövőben sem fizetőssé tenni. A végső cél az, hogy a kismamák számára természetessé váljon az applikáció használata és ezáltal minél kevesebb aggodalmaskodás legyen a várandósság idején.

Németh Nóra arról is beszélt, a cégekkel szigorú feltételrendszer alapján kerülnek partnerségbe. Az applikációban csak olyan termékek és szolgáltatások jelenhetnek meg, amelyek ugyanolyan hitelesek, mint maga a felület.

A kismamákat célzó vállalatok számára ez azért is lehet nagy lehetőség, mert a közösségi médiában ezt a célcsoportot nem lehet száz százalék pontossággal elérni, ellenben az applikációval, amit csak várandós kismamák töltenek le.