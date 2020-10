A Dunán nézhető a Nemzeti Vágta vasárnapi döntője

Elrajtolt az idei Nemzeti Vágta a Hősök terén. A hagyományőrző lovasversenyen most is 72 település lovasa mérkőzik meg, 25-en már bebiztosították helyüket a középdöntőben. Hogy ki a legjobb, az csak a vasárnapi döntőben derül ki. Bár a járvány miatt nézők nélkül tartják a futamokat a budapesti Hősök terén, a finálét a Dunán is követhetik – hangzott el az M1 Híradójában.