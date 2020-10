Aqua Challenge: kampány indult a vízivás népszerűsítéséért

Megosztás Tweet



Októberre hirdette meg Aqua Challenge kampányát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a Merőkanál.hu Facebook-oldallal együttműködve. A 30 napos kihívás célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az ivóvízfogyasztás fontosságára, amely nemcsak hozzájárul az egészségesebb életmódhoz, de segíthet a szervezet vírusok elleni védekezésében is.

Az Aqua Challenge-hez csatlakozók azt vállalják, hogy 30 napon át kizárólag vizet isznak, megtapasztalva annak előnyeit és – a szörpök, üdítők fogyasztásának visszaszorítása révén – a cukorbevitel csökkentésének jótékony egészségügyi hatásait is. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a kihívás minden napján praktikus tanácsokat, valamint hasznos és hiteles információkat tesz közzé, továbbá nyereményjátékokkal ösztönzi a résztvevőket, számolt be a szervezettel együttműködő Merőkanál.hu – Élj könnyebben! Facebook-oldal.

A kihívást a koronavírus-járvány különösen aktuálissá teszi, egyre több tudós vizsgálja ugyanis a tápláltsági állapot, a hidratáltság szerepét a járvány elleni védekezésben.

Az egészséges táplálkozás meghatározó lehet mind az ellenálló képesség, mind a betegségből való felgyógyulás szempontjából. Az OGYÉI kampányának célja, hogy tudatosítsa: az egészséges táplálkozásnak a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása is része.

Ezzel szemben a hozzáadott cukrot tartalmazó üdítők rendszeres fogyasztása fáradékonnyá teszi az embert, negatív hatással lehet az étrendre, hosszú távon pedig fokozza a szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, daganatok, ízületi betegségek, depresszió kialakulásában szerepet játszó túlsúly és elhízás veszélyét, már gyermekkorban is – hívta fel a figyelmet az OGYÉI.

A szervezet rendszeresen végez országos felméréseket, adatokat gyűjt a lakosság táplálkozási szokásairól, tápláltsági állapotáról. A kutatások eredményei alapján van mit változtatni az emberek folyadékfogyasztási szokásain:

a magyar felnőttek átlagosan napi egy pohár (2,5 dl) üdítőt isznak, noha a felnőtteknek ajánlott napi folyadékbevitel nők esetében legalább 2 liter, férfiak számára 2,5 liter lenne.

Az OGYÉI már korábban is népszerűsítette az ivóvízfogyasztást: az intézet nemzetközileg elismert HAPPY-hét programja 2019-ben jubilált, és országszerte több mint 171 ezer fiatal kapcsolódott hozzá. A HAPPY-hét üzenetét szeretnék most szélesebb körben is elterjeszteni az Aqua Challenge kihívás elindításával – közölte honlapján a szervezet.