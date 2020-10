Zavartalan ellátás mellett megújul két fontos fővárosi kórház

Megosztás Tweet



A járvány ellenére komoly felújításon esik át két fontos fővárosi kórház: a Korányi Pulmonológiai Intézet, a koronavírus-fertőzöttek ellátásának egyik bázisa, illetve a Heim Pál Gyermekkórház, ahol szintén működik Covid-osztály. Az ellátás a felújítás alatt is zavartalan – közölte az M1 Híradója.



Már a bejáratnál szűrik a gyerekeket a Heim Pál Gyermekkórházban. Hónapok óta csak szigorú ellenőrzés után lehet belépni. Elkülönítik azokat, akiknek láza van, és máshová kerülnek, akik átmentek a vizsgálatokon. Közben több osztályt is felújítanak. Az utolsó simításokat végzik a festők a folyosókon, a gyógytornaterem pedig már teljesen elkészült.

A kórház főigazgatója, Nagy Anikó az M1-nek azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy a betegellátás zavartalan maradjon.

Megújul a kórház Covid-osztálya is, egy huszonnégy ágyas részleget hoznak létre. Amíg dolgoznak, a betegeket egy másik részlegen ápolják. Ebben az intézményben kilencven ágyat tartanak fenn a fertőzötteknek, de egyelőre bőven van még hely. A teljes felújítás 2021 végére fejeződhet be.

A Heim Pálhoz hasonlóan a Korányi intézetben is gőzerővel dolgoznak a munkások hetek óta. Kiemelt járványkórházként itt is fejlesztenek – egyebek mellett a betegelirányító és szűrőrendszert. Egy pluszépületet is kialakítanak a legsúlyosabb állapotú koronavírus-fertőzötteknek. A tervek szerint további húsz embert tudnak majd ápolni.

Bogos Krisztina, a kórház főigazgatója kiemelte: elsődleges cél, hogy a betegek a lehető leggyorsabban jussanak minőségi ellátáshoz. Kiemelte: felkészültek a második hullámra és a megnövekedett betegszámra. Megfelelő számú szakember, védőfelszerelés és lélegeztetőgép áll rendelkezésükre arra az esetre is, ha tovább erősödne a járvány.